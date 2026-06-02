U Srbiji danas promenljivo oblačno i nestabilno vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Na severu i zapadu ujutro i pre podne mestimično sa kišom, posle podne suvo sa sunčanim intervalima.

U ostalim krajevima biti uslova za kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Kasnije posle podne i uveče i u ovim krajevima suvo.

Vetar slab i umeren, na istoku i u planinskim predelima južne Srbije i jak, zapadni i severozapadni, uveče u skretanju na južni pravac. Najniža temperatura od 12 stepeni do 17, a najviša od 24 do 27 stepeni.

Vreme u Beogradu

U Beogradu danas promenljivo oblačno, ujutru i pre podne uz mogućnost slabe kiše, od sredine dana suvo sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni, uveče u skretanju na južni pravac. Najniža temperatura oko 15 stepeni, a najviša dnevna oko 27 stepeni.

Upozorenje RHMZ na grmljavinske nepogode

Plјuskovi i grmlјavine koji se na području Srbije očekuju do četvrtka 4. juna, lokalno će biti izraženiji uz grad i količinu padavina veću od 20 mm za kratko vreme.

Upozorenje za Beograd

Sutra posle podne (sreda), uveče i tokom noći veoma nestabilno sa kišom, plјuskovima i grmlјavinom, koji lokalno mogu biti izraženiji uz veću količinu padavina, grad i jak vetar u zoni najintenzivnijih plјuskova.

Za konkretne lokacije izdavaće se HITNA UPOZORENJA jedan do dva časa unapred.

Vreme narednih dana

Do kraja sedmice promenlјivo oblačno i nestabilno sa čestom pojavom plјuskova i grmlјavina, koji će lokalno biti i izraženiji uz grad.

Pogledajte kakvu je štetu juče nevreme pravilo po Srbiji

Na udaru snažnih nepogoda juče su se našli Trstenik, Boljevac i Kula.

Trstenik

Boljevac

Kula

