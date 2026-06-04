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Sve više je mladih rođenih u izbeglištvu u Srbiji koji se odlučuju da se dosele na dedovinu i očevinu u Hrvatskoj.

Tako je i Nikola Manojlović pre tri godine došao da živi u Manojlovićima kod Kistanja. Ovaj 26-godišnji Zemunac odlučio je da diplomu zameni pašnjakom. Rođen je 2000. godine u Zemunu kraj Beograda, piše VIDA TV.

Mir pronašao na dedovini

U Srbiji mu ništa nije nedostajalo, ali sreću, mir i lično ispunjenje pronašao je na dedovini. Pre tri godine došao je u selo svog dede da pomogne ocu oko maslina, ali je odlučio da iza sebe ostavi gradske navike, nabavi životinje i svoj život ponovo osmisli daleko od grada.

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Foto: Printscreen Vida info

- Već tri godine sam ovde i nikad nisam bio srećniji. U Srbiji sam imao sve što na papiru čoveku treba za sreću, ali ovde sam najsrećniji. Sa četiri krave smo za tri godine stigli do više od 20, nabavio sam i magarce, imam dobar posao, imam devojku, sve napreduje bolje nego što sam očekivao.

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Gerontološki pomoćnik nemoćnima

Pored bavljenja poljoprivredom i stočarstvom, Nikola radi kao gerontološki pomoćnik nemoćnima u okviru projekta "Zaželi".

U uspešnom bavljenju stočarstvom (od stada od četiri krave za tri godine stigao je do stada od više od dvadeset krava rase buša) pomaže mu i moderna tehnologija. Doslovno u svakom trenutku na svom mobilnom telefonu može da vidi lokaciju u prirodi na kojoj pasu njegove krave.

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Foto: Printscreen Vida info

Iako je svestan da seoski život ne odgovara svakome, uveren je da je jedina prava budućnost čoveka na selu.

- Ovde je život posao, a u gradu je posao život. Po meni, ljudi u gradu nisu srećni – zaključio je Nikola.

Kurir/ Slobodna Dalmacija/ VIDA info

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