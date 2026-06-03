Rok za prijavljivanje na konkurs za smeštaj u studentskom domu počinje 1. oktobra

Slušaj vest

Ministarstvo prosvete raspisalo je konkurse za prijem studenata visokoškolskih ustanova za smeštaj u studentske domove za narednu akademsku godinu.

Svi studenti koji se školuju o trošku države mogu da konkurišu za smeštaj u studentske domove. U devet studentskih centara mesta ima za oko 18.000 akademaca. Prijavljivanje počinje 1. septembra.

U okviru Ustanove Studentski centar Beograd je 14 domova u kojima je smešteno 10.600 studenata. Krov nad glavom u Studentskom gradu tokom školovanja nađe 4.600 akademaca. Za jedno mesto konkurišu dva studenta.

Direktor te ustanove Goran Minić kaže da je prva raspodela za brucoše, a dokumentacija se predaje od 1. do 15. septembra u Studentskom domu Karaburma.

- Ukupan broj mesta koji će biti na raspolaganju brucošima zavisi od broja prijavljenih brucoša, i od raspoloživih kapaciteta ustanove u tom trenutku, ali je svakako veliko interesovanje - rekao je Minić.

Druga raspodela je ona koja se odvija na visokoškolskim ustanovama – dokumentacija se predaje na više od 50 visokoškolskih ustanovama u Beogradu.

Za tri obroka 266 dinara

Cene smeštaja i ishrane su nepromenjene. Dnevno za tri obroka treba izdvojiti 266 dinara.

- Ono što smo uspeli da obezbedimo u 2026. godini jeste da je izdvojeno iz budžeta Republike Srbije i opredeljeno za ovu aktivnost blizu četiri milijarde dinara. Upravo to je dovelo do regresivnih cena, koje su omogućile da smeštaj na mesečnom nivou u Srbiji u devet studentskih centara iznosi od kategorizacije iznosi od 1.600 do 2.790 dinara - rekao je pomoćnik ministra prosvete Vladimir Savić.

U Nišu 950 mesta

U Nišu ima mesta za 950, a konkuriše i do 1.700 studenata. Zato se kapaciteti proširuju. U toku je izgradnja paviljona 5 za smeštaj još 402 akademca.

- Vrednost radova je 960 miliona bez PDV-a, ide i komplet opremanje, a završetak radova je 365 dana što znači da ćemo već sledeće godine u ovo vreme moći da uselimo studente. A taj novi kapacitet je rađen po najvišim svetskim standardima tako da će studenti imati maksimalne uslove za rad - naveo je direktor Studentskog centra Niš Rade Rajković.

U beogradskim domovima trenutno se obnavljaju terase, sobe, fasade i hidroizolacija krova, čitaonice u domu Karaburma, gde će biti zamenjeni liftovi, postavljani i solarni paneli.

Kurir/ RTS