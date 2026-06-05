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I za Grčku važi novi sistem prelaska granice

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Sezona letnjih odmora svake godine donosi velike gužve na granicama u Srbiji, Severnoj Makedoniji, Bugarskoj i Grčkoj.

Najizraženije su tokom vikenda u julu i avgustu, kada najveći broj turista kreće put mora. Iako pravilo ne postoji i stanje na granicama nikada ne može sa sigurnošću da se predvidi, iskustva pokazuju koji su dani i termini najkritičniji, ali i kada je najbolje krenuti na put.

- Iako je pravilo da pravila nema, neka iskustva pokazuju koji su termini najkritičniji. Petkom popodne i subotom ujutru, kada najveći broj turista kreće ka Grčkoj. Nedeljom, pri povratku iz Grčke - navodi Grčka info.

Kritično je i subotom, od ranog jutra do ranog popodneva.

- Veće gužve očekuju se i oko praznika, produženih vikenda, kao i prvog dana letnjeg meseca: 1. jula, 1. avgusta, 1. septembra. Kada su gužve na Evzoniju najveće, mnogi vozači biraju alternativne prelaze. Važno je znati da navigacija često automatski preusmerava vozače na manje prelaze kada detektuje zadržavanja, pa je korisno pratiti stanje uživo pre skretanja sa autoputa.

Foto: Bascar/Shutterstock

Najveće gužve na prelazu Evzoni

Granični prelaz Evzoni, najčešći izbor naših turista, uvek je najopterećeniji u julu i avgustu.

Razlog je jednostavan - to je najbrža ruta ka Solunu, Halkidikiju i Olimpskoj regiji, pa ga koriste turisti iz Srbije, Severne Makedonije, ali i deo putnika iz Bugarske.

• Najveće gužve: petak i subota (ulaz u Grčku), nedelja i ponedeljak (izlaz iz Grčke)

• Ulaz u Grčku najopterećeniji je subotom od 7h do 14h

• Izlaz iz Grčke najkritičniji je nedeljom od 14h do 22h

• Posebno kritični datumi: početak meseca i produženi vikendi u Severnoj Makedoniji

• Česta situacija: jedni čekaju i po 4 sata, dok drugi koji stignu samo pola sata kasnije granicu pređu za svega 20 minuta

• Posle 14 časova gužve su često manje na ulazu u Grčku

• Najkraće čekanje na Evzoniju je tokom noći - do 3h ujutru

Produženi vikendi i neradni dani u Severnoj Makedoniji 2026.

Gužve na granici dodatno povećavaju praznici i neradni dani u Severnoj Makedoniji, kada mnogi građani koriste priliku da otputuju u Grčku.

Produženi vikendi u 2026:

• 2. avgust - Dan Republike

Praznik pada u nedelju, a neradan je ponedeljak 3. avgust.

Produženi vikend obuhvata 1, 2. i 3. avgust.

Gužve na prelazima počinju već od petka popodne, posebno jer je u pitanju vrhunac letnje sezone.

• 28. avgust - Uspenje Presvete Bogorodice

Neradan dan je petak 28. avgust (za građane pravoslavne veroispovesti).

Produženi vikend obuhvata 28, 29. i 30. avgust.

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Očekuje se pojačan saobraćaj ka Grčkoj tokom celog vikenda.

• 11. oktobar - Dan narodnog ustanka

Praznik pada u nedelju, a neradan je ponedeljak 12. oktobar.

Produženi vikend obuhvata 10, 11. i 12. oktobar.

Gužve na prelazima počinju već od petka popodne.

• 23. oktobar - Dan makedonske revolucionarne borbe

Neradan dan je petak 23. oktobar.

Produženi vikend obuhvata 23, 24. i 25. oktobar.

Očekuje se pojačan saobraćaj ka Grčkoj tokom celog vikenda.

U tim terminima gužve su najveće od četvrtka uveče ili petka, pa sve do nedelje i ponedeljka. Ako ne možete da ih izbegnete – računajte na duže čekanje.

Alternativni granični prelazi ka Grčkoj

Kada su gužve na Evzoniju najveće, mnogi vozači biraju alternativne prelaze. Važno je znati da navigacija često automatski preusmerava vozače na manje prelaze kada detektuje zadržavanja, pa je korisno pratiti stanje uživo pre skretanja sa auto-puta.

Prohor Pčinjski (Srbija – Severna Makedonija)

• Preporučuje se u periodu od 15. jula do 15. avgusta, posebno porodicama sa decom

• Put je duži za oko 12 km, ali čekanja su kraća nego na Preševu

• Prelaz je otvoren 24 sata, ali put ima više krivina

Dojran (Severna Makedonija – Grčka)

• Dobra alternativa u julu i avgustu, kada su gužve na Evzoniju, ali treba računati da se i na ovom prelazu u špicu sezone mogu formirati kolone

• Do prelaza se dolazi isključenjem kod Smokvice, pa preko Marvinaca i Valandova

Medžitlija – Níki (kod Bitolja)

• Takođe rasterećeniji prelaz, posebno u jeku sezone

Gužve na putevima unutar Grčke

Ako idete ka Solunu, Olimpskoj regiji ili Halkidikiju:

• Petkom popodne Solunjani i vikendaši iz Severne Makedonije masovno kreću ka moru – putevi su prepuni.

• Nedeljom popodne gužve su u povratku, ka Solunu.

• 15. i 16. avgusta, kada se u celoj Grčkoj slavi Velika Gospojina, gužve su ogromne i u letovalištima, na putevima i naplatnim rampama. TAG uređaj tada značajno skraćuje čekanje.

Saveti za lakši prolaz

• Krenite radnim danom – gužve su tada manje i na putevima i na granici.

• Izbegavajte dolazak na Evzoni u 6h po srpskom (7h po grčkom vremenu), jer je tada smena carinika i policajaca i može se čekati dodatno i bez gužve.

• Dokumenta držite pri ruci

• Pripremite pasoše svih putnika unapred

• Nakon uvođenja EES sistema, moguće su dodatne provere i kraća zadržavanja na ulazu u EU.