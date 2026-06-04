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Put do letovališta za mnoge počinje pakovanjem kofera, rezervacijom smeštaja i planiranjem odmora. Međutim, saobraćajni stručnjaci upozoravaju da se jedna od najvažnijih priprema često ostavlja za poslednji trenutak - provera automobila kojim će porodica preći stotine kilometara do mora.

Bez obzira na to da li putujete ka Grčkoj, Crnoj Gori ili Hrvatskoj, nekoliko hiljada dinara uloženih u kontrolni pregled može vas poštedeti mnogo većih troškova, višesatnog čekanja na šlep-službu ili kvarova koji mogu potpuno pokvariti godišnji odmor.

Ispravnost svetala ili brisača na svojima automobilima možete proveriti i sami, dok se provera svih tečnosti, ulja i filtera ipak preporučuje majstorima.

Registracija nije garancija da je vozilo spremno za duži put

Mnogi vozači smatraju da je automobil bezbedan za duže putovanje ukoliko je nedavno prošao tehnički pregled prilikom registracije. Međutim, serviseri upozoravaju da to nije dovoljno, posebno kada je reč o vozilima starijim od pet godina, kakvih je većina u vlasništvu građana Srbije.

Duga vožnja po visokim temperaturama, usponi, višesatna vožnja autoputem i čekanja na graničnim prelazima predstavljaju znatno veće opterećenje nego svakodnevna gradska vožnja, pa autoserviseri savetuju da je najpre potrebna provera stanja alternatora, jer tokom leta klima uređaj, ventilatori i svetla troše mnogo električne energije.

Jer, pokazuje praksa, ta tehnička manjkavost može dovesti do ozbiljnih incidenata, poput nekolicine slučajeva samozapaljivanja automobila, naročito na autoputu kroz Crnu Goru.

Nemojte čekati poslednji dan

Kada je reč o tajmingu za kontrolni pregled četvorotočkaša pred duže putovanje, iz Auto-moto saveza Srbije savetuju da se on obavi najmanje dve sedmice pre planiranog polaska.

Takav vremenski razmak omogućava vlasniku da bez žurbe otkloni eventualne nedostatke, nabavi potrebne delove ili, ukoliko se ispostavi da je kvar ozbiljniji, razmotri alternativni način putovanja.

Pregled neposredno pred polazak često ostavlja premalo vremena za bilo kakvu intervenciju, što može dovesti do nepotrebnog stresa uoči odmora.

Šta je najvažnije proveriti?

Lista stavki koje bi trebalo pregledati nije kratka, ali većina njih direktno utiče na bezbednost i pouzdanost vozila kada se zaputite na put od više stotina kilometara.

Kako savetuju majstori, na tom spisku su motorno ulje i filteri, kočiona tečnost, rashladna tečnost (antifriz), ulje za servo volan, tečnost za stakla, tečnost za klimu, svetlosna signalizacija, akumulator, pneumatici i metlice brisača.

- Ulje za motor kod starijih vozila menja se na svakih 5.000 kilometara, dok kod novijih taj interval iznosi od 10.000 do 15.000 kilometara. Što se tiče kočionog ulja, trebalo bi menjati na svake dve godine, a ulje za servo upravljač na svakih 5 do 10 godina - objašnjavaju u jednom valjevskom auto-servisu.

Antifriz nije važan samo zimi

Jedna od najčešćih zabluda među vozačima jeste da je antifriz značajan isključivo tokom hladnijeg dela godine.

- Antifriz je važan čak i leti – ključanje na 110°C štiti motor od pregrevanja. Ukoliko rashladna tečnost nije u dobrom stanju, rizik od problema na visokim spoljnim temperaturama značajno raste – navode naši sagovornici.

Slično, dodaju, važi i za tečnost za vetrobransko staklo. Jer prašina, insekti i nečistoće na dugim putovanjima mogu ozbiljno umanjiti vidljivost, pa je važno da i taj sistem automobila bude potpuno funkcionalan.

Letnje gume nisu stvar izbora

Putovanja ka morskim destinacijama tokom letnje turističke sezone podrazumeva vožnju po visokim temperaturama, zbog čega je važno da na točkovima budu letnji pneumatici.

- Letnje gume su izrađene da izdrže visoke temperature i kada se, kako se kaže, asfalt usija od vrućine, da obezbede dobar kontakt sa kolovozom na kojem je temperatura viša od 50 stepeni, te da obezbede kraći zaustavni put. Njihova elastičnost smanjuje habanje i povećava bezbednost u vožnji, a istovremeno doprinosi manjoj potrošnji goriva i sporijem habanju – objašnjavaju vulkanizeri.

Uz postavljanja letnjih guma, kako kažu, potrebno je proveriti i pritisak u njima, naročito ako ćete automobil dodatno opteretiti brojem putnika i većim prtljagom.

Ne krećite bez obavezne opreme

Čak i potpuno ispravan automobil nije dovoljan ukoliko u njemu nedostaje oprema koju propisi nalažu kao obaveznu.

Vozači bi pre polaska trebalo da provere da li imaju komplet prve pomoći, sigurnosni prsluk, sigurnosni trougao, ključ za točkove, rezervne sijalice, sajlu za vuču i rezervni točak.

Pored toga, korisno je poneti i rezervni ključ automobila, osnovni set alata, šrafciger, klešta, kablove za startovanje vozila, rezervne osigurače, baterijsku lampu, izolir-traku i sredstvo za podmazivanje poput WD-40.

Upravo ove sitnice koje tokom godine retko koristimo često mogu napraviti razliku između kraćeg zastoja i ozbiljnog problema na putu.

Koliko košta kontrolni pregled?

Cena kontrolnog pregleda razlikuje se od servisa do servisa i zavisi, kako objašnjavaju majstori, od vrste vozila, obima kontrole i eventualne kompjuterske dijagnostike. Mnogi servisi svojim stalnim mušterijama ovakvu proveru i dalje ne naplaćuju, dok se kod ostalih cena formira u skladu sa obimom posla i brojem sistema koji se pregledaju.

- Za one koji dolaze prvi put ili samo na kontrolni pregled, cena se kreće od 3.000 do 6.000 dinara, zavisno od situacije i da li se radi i kompletna dijagnostika - kažu u u jednom beogradskom autoservisu.

Serviseri ističu da je takav trošak višestruko manji od iznosa koji može nastati ukoliko dođe do kvara tokom putovanja, naročito u inostranstvu.

Kurir/ Blic