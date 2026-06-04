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Zbog nezapamćenog broja vernika koji svakodnevno dolaze u Hram Svetog Save da se poklone pojasu Presvete Bogorodice, juče su potrošene sve zalihe osvećenih trakica.

Crkva je uputila apel vernicima da se priključe akciji pakovanja osvećenih trakica.

- Pozivamo sve ljude dobre volje da se priključe akciji pakovanja osvećenih trakica blagoslovenih na pojasu Presvete Bogorodice, koje će biti podeljene vernicima koji dolaze u Hram Svetog Save da se pomole pred svetinjom - navodi se na Instagram stranici TV Hram.

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Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Dobrotvorna akcija će se održati u četvrtak i petak, od 12 časova, na pet mesta u Beogradu:

• Crkva Svetog Marka – Tašmajdan

• Hram Svetog Pantelejmona – Mirijevo

• Crkva Svetog Simeona Mirotočivog – Novi Beograd

• Hram Svetog Georgija - Banovo Brdo

• Versko dobrotvorno starateljstvo (VDS), Francuska 31

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- Molimo volontere da dođu na lokaciju koja im najviše odgovara i da, ukoliko su u mogućnosti, ponesu makazice iz svog doma. Vaš trud i vreme biće dragocena pomoć u ovoj zajedničkoj službi našoj Svetoj Crkvi i na korist vernog naroda - dodaje se.

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Patrijarh srpski Porfirije daje blagoslov građanima dok čekaju da celivaju čudotvorni pojas Presvete Bogorodice Izvor: Kurir