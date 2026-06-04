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U redovima ispred Hrama Svetog Save došlo je do negodovanja među vernicima koji su čak pozvali i policiju.

Policija koja se svakodnevno nalazi na ovoj lokaciji zbog mnoštva vernika koji čekaju da celivaju pojas Presvete Bogorodice dobila je prijavu zbog negodovanja. Međutim, kako prenosi Telegraf, nije bilo postupanja nakon prijave.

Redovi ispred Hrama Svetog Save su i dalje ogromni, a vernici čekaju na celivanje i po 12 sati. Određena grupa vernika pobunila se protiv onih koji ulaze u Hram preko reda, pa je došlo do tenzija.

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Foto: Instagram

Korisnici društvenih mreža besni su zbog onih koji preskaču red. Kažu da je upravo čekanje u redu iskušenje i da treba pokazati strpljenje i toleranciju, a ne preskakati na hiljade ljudi koji već satima čeka u redu.

Kurir/ Telegraf.rs

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