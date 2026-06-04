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Ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković razgovarao je danas sa roditeljima učenika Gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" iz Novog Sada o situaciji i toj školi i načinima da se smire tenzije u najboljem interesu učenika i ugleda škole.

Ministar je istakao da je valjan put za rešavanje problema otvoren dijalog i spremnost svih aktera na dogovor i uspostavljanje poverenja.

- Neophodno je uključiti sve relevantne i nadležne subjekte u traženje legitimnog i održivog institucionalnog rešenja za elitnu Jovinu gimnaziju, čiji je opstanak i unapređivanje rada dugoročni cilj Ministarstva prosvete - naveo je ministar i objasnio da nadležnost u odnosu na rad i funkcionisanje Jovine gimnazije u skladu sa zakonom ima Autonomna pokrajina Vojvodina, a Ministarstvo će podržati svako rešenje koje je u najboljem interesu učenika.

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Stanković je istakao da bi po strani trebalo staviti sve motive i razloge, lične i političke, koji nisu u vezi sa normalizacijom situacije i atmosfere u školi.

- Fokus bi trebalo da bude interes i dobrobit učenika, regularan završetak ove školske godine i adekvatna priprema za narednu školsku godinu - rekao je ministar.