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Po blagoslovu Njegove Svetosti Patrijarha srpskog g. Porfirija, a uz saglasnost visokoprepodobnog arhimandrita Jefrema, igumana manastira Vatoped, u toku su pripreme za svečani ispraćaj Časnog Pojasa Presvete Bogorodice, saopštio je protojerej Đorđe Stojisavljević, šef Kabineta Patrijarha srpskog. 

Pojas Presvete Bogorodice Foto: infospc.rs

- U skladu sa viševekovnom tradicijom i praksom koja je prisutna u svim Pravoslavnim Crkvama - Grčkoj, Kiparskoj, Gruzijskoj, Ruskoj, tako i u Srpskoj Pravoslavnoj Crkvi - Časni Pojas Presvete Bogorodice biće podignut na postolje unutar Svetosavskog hramakako bi svako od poklonika, koji su pristigli da uzmu blagoslov od Presvete Bogorodice, mogli da laganim hodom, prolazeći ispod ove svetinje, dobiju blagoslov prinoseći molitve za sebe i za svoje bližnje - poručio je on i dodao:

Čudesni pojas Presvete Bogorodice stigao je u Beograd Foto: Damir Dervišagić

- Ovim je Njegova Svetost Patrijarh srpski g. Porfirije izrazio duboku očinsku brigu za svakoga onoga koji nije žalio truda, a izrazio ljubav prema Bogorodici, dolazeći na hodočašće Gospodu, Presvetoj Bogorodici i Svetom Savi, moleći se Majci Božjoj i Majci svih nas: Presveta Bogorodice, zakrili nas Časnim Tvojim Pojasom - navodi se u saopštenju.

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