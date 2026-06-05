- U skladu sa viševekovnom tradicijom i praksom koja je prisutna u svim Pravoslavnim Crkvama - Grčkoj, Kiparskoj, Gruzijskoj, Ruskoj, tako i u Srpskoj Pravoslavnoj Crkvi - Časni Pojas Presvete Bogorodice biće podignut na postolje unutar Svetosavskog hramakako bi svako od poklonika, koji su pristigli da uzmu blagoslov od Presvete Bogorodice, mogli da laganim hodom, prolazeći ispod ove svetinje, dobiju blagoslov prinoseći molitve za sebe i za svoje bližnje - poručio je on i dodao: