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"Moja priča je za Holivud. Sveštenik iz Kragujevca koga bije glas da je zavodnik mi je uništio brak i porodicu. Zaklinjao mi se na časni krst da nema ništa sa mojom ženom, a onda je nastavio po starom".

Ovako započinje svoju potresnu ispovest ogorčeni meštanin (58) koji je, kaže, preko noći ostao bez supruge i posla, potpuno sam sa dvoje maloletne dece.

Muškarac se požalio na kragujevačkog sveštenika (60) čije puno ime takođe nećemo otkrivati, i rekao da mu je sveštenik "preoteo ženu". Slučaj je toliko odjeknuo da je došao i do namesnika Šumadijske eparhije koji je sveštenika raščinio.

Otišla od kuće, zbog sveštenika ostavila muža i dvoje dece

Foto: Shuterstock

Sve je, priča nam on, počelo u selu nadomak Kragujevca gde je njegova nevenčana supruga (44) radila kao crkvenjakinja. Lokalni sveštenik koji je dolazio u selo da služi liturgiju, ubrzo je postao glavni seoski trač, opet, jer kako kaže naš sagovornik, i ranije su o njemu pričali kao o "zavodniku".

A onda, 5. novembra 2025. godine, žena je otišla bez traga i glasa iz porodičnog doma, i ostavila njega, ćerku (10) i sina (16) same. Nije znao o čemu se radi, o njoj nije bilo traga ni glasa mesec i po dana, a onda je saznao sve.

Sveštenik završio u policiji

Tračevi su se širili, a on se na sve načine trudio da shvati o čemu se radi. Da li su te reči samo ogovaranje meštana da "ubiju" dosadu ili i ovoga puta važi ona stara, dobra "gde ima dima, ima i vatre". E pa, u slučaju našeg sagovornika ispostavilo se, tvrdi on, upravo tako.

- Stavio sam to po strani sve do jednog trenutka, dok nisam video da je jedno veče sveštenik dovezao kolima moju ćerku do kuće. Tada sam izleteo napolje i počeli smo da se raspravljamo, sve mi je priznao, otišli smo u policiju, dete je počelo da plače. Tada mi je prvi put priznao da je plaćao sobe, a moja žena je sve to vreme živela sa mnom - priča nam on.

Kaže da mu je žena, kada nije tu, govorila da je na poslu, da čisti po kućama, da čuva staru baku, a onda je saznao da je sve to bila velika laž.

- Sveštenik mi je tada priznao da je sve on plaćao, da joj je 600 evra plaćao i stan u gradu, da ona zapravo nije ništa radila. Kada god bih pozvao svoju ženu govorila mi je da ima posla, da brzo kažem šta imam, da mora da se vrati na posao, da je čeka baka itd - priča nam.

Stigla ga kazna

Više nije mogao to da trpi i da sluša tračeve, pa je odlučuio da uzme stvar u svoje ruke. Sveštenika je pre mesec dana (april/maj 2026.) prijavio Šumadijskoj eparhiji.

- I sveštenik je sve priznao namesniku, a kada sam ga pitao šta sad, namesnik mi je rekao, mi smo uradili što je do nas, ostalo ćemo videti. Raščinio ga je, sada ga čeka i crkveni sud, ali 90 odsto je sigurno, više neće biti sveštenik. Imao je još 4 godine do penzije - priča nam sagovornik.

Sveštenik je živeo sa popadijom koja je oduvek, kaže, sumnjala, ali je, kaže naš sagovornik, ona jedna mirna i povučena žena, sada pomalo i bolešljiva. Decu nisu imali. Kada je situacija izmakla kontroli popadija više nije mogla da se nosi sa tom sramotom.

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- Došao je kući kod svoje žene, popio je kafu, rekao joj da mora da razmisli o svemu šta će i kako će i otišao. Popadija je onda promenila brave, sve mi ispričala.Pretpostavljam da su sada zajedno moja žena i on. Uspeo sam da izgledim odnos toliko da deca idu kod nje, da se vide, ali i njih je obmanula da čuva babu. Malo po malo i deca su počela da mi priznaju da im sveštenik daje džeparac, da ih dovozi, da im šalje poruke - priča nam sagovornik.

Dok je prethodnih meseci trajala čitava drama i dok je pokušavao da sazna šta se dešava između njegove žene i sveštenika, naš sagovornik kaže da je u više navrata pokušavao da kontaktira sa sveštenikom.

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- On je tada preda mnom pozvao nju da joj kaže da više ne mogu da budu zajedno. Mislio sam da je ispao donekle fer, jer mi je priznao sve i rekao da neće. Ja sam mu dao krst da ga poljubi i da obeća da neće biti sa njom. Poljubio ga je, obećao je, zakleo se, ali je nastavio - kaže.

Od 5. novembra 2025. godine njegov život se potpuno promenio. Morao je, kaže, da ostavi svoju karijeru muzičara kako bi mogao da brine o deci, a problem je veći jer mu ćerka ima zdravstvenih teškoća.

Kaže da je osetio da se poslednjih godinu dana nešto dešava u braku, žena ga je izbegavala, govorila da je umorna, kaže da je uvek bila nervozna, počela je da ga ispituje da li bi joj plaćao alimentaciju kada bi otišla. I ipak, na kraju, otišla je. U selu se, naravno, pročulo za ovaj skandal. Naš sagovornik kaže da ima sve dokaze, da ima i snimak razgovora sa sveštenikom koji je poslao redakciji, ali nećemo ga objaviti zbog poštovanja anonimnosti.