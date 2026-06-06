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Učenik mlađih razreda Osnovne škole "Vuk Karadžić" u Beogradu povređen je juče na rekreativnoj nastavi u Vrnjačkoj Banji.

Kako su rekli roditelji, stub ulične rasvete se prelomio i pao na dete, koje je zbrinuto u kraljevačkoj bolnici. Imapovredu glave, noge i potres mozga.

Direktorka te škole Dragana Kuzmanović obavestila je sve roditelje mejlom o nemilom događaju.

- Obaveštavam vas da je jutros u 9:00 časova na šetalištu ispred hotela dok su deca radila vežbe sa rekreatorom na učenika 2/4 odeljenja na očigled učiteljica pao deo ulične rasvete. Tačnije stub rasvete se prelomio na više od polovine. Taj deo na kome su sijalice srušio se na dete. Dete je odmah u pratnji učiteljice i doktorke preveženo u Dom zdravlja. Roditelji deteta odmah su obavešteni. Na licu mesta izašla je policija i dežurni javni tužilac - navela je direktorka za portal Danas.rs.

Ona je dodala da je dete u pratnji učiteljice i doktora transportovano na dalju opservaciju u Kraljevačku bolnocu.

- Dete ima povredu glave. Ušiven je i ima potres mozga. Takođe ima povredu noge.Na osnovu snimka nema preloma. Dete je svesno i komunikativno, ali je zadržan do ujutru na praćenju. Majka je ostala sa detetom - istakla je Kuzmanović.

Kako je navela, škola je preduzela sve mere, i obaveštene su sve nadležne institucije.