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Posle 17 dana tokom kojih su se reke vernika slivale ka Vračaru, Časni pojas Presvete Bogorodice juče je svečano ispraćen iz Hrama Svetog Save na put ka svojoj svetogorskoj kući - manastiru Vatoped.

I dok je jutarnja kiša natapala beogradske ulice, pod svodovima najvećeg srpskog hrama vladala je posebna atmosfera. Vernici su i poslednjeg dana pristizali u velikom broju kako bi se još jednom poklonili svetinji, prošli ispod Časnog pojasa i poneli blagoslov sa sobom.

1/30 Vidi galeriju Pojas Presvete Bogorodice ispraćen ka Svetoj Gori Foto: Ilija Ilić

Mnogi od njih nisu krili uzbuđenje.

Vernicima puno srce

Šesnaestogodišnja Sara Ristić iz Beograda kaže za Kurir da joj se ispunila velika želja.

Foto: Kurir

- Ovo mi je bila ogromna želja jer je ovo jedinstvena prilika. Kad sam videla koliko je ljudi prethodnih dana došlo, srce mi je bilo puno. Osećam se ispunjeno i prelepo. Pre liturgije sam prošla ispod Pojasa i taj osećaj ne mogu da opišem nekome ko to nije doživeo. Srce mi je bilo puno, bila sam ispunjena kao da sam još više spojena s Bogom - rekla je Sara za Kurir.

Iz Podgorice je, specijalno ovim povodom, doputovao Jovan Bojanić sa suprugom i dvoje male dece - dvogodišnjim sinom i ćerkicom od godinu dana.

Foto: Kurir

- Ne samo danas, mi smo uvek s Bogom, Bog je uz nas. Došli smo iz Podgorice, ovde smo s posebnim zadovoljstvom. Bogu hvala da je toliko ljudi došlo. To je naša snaga. To je naša nacionalna i duhovna snaga. Mi kao narod moramo da se složimo, jer naši neprijatelji su uvek govorili: "Ne daj bože da se Srbi slože."

Sa dve osveštane tračice u rukama i suzama u očima Mirjana Draganić ispričala je da je za nju ovo iskustvo bilo posebno.

- Pogledao me Bog da mogu da se poklonim. Predivno sam se osećala. Fascinantno. Neočekivano... Ne znam da li sam ovakav osećaj imala i kad sam bila u Jerusalimu. Sve ovo mi je jako potresno - kaže ona.

Među vernicima je bilo i mnogo dece, a devetogodišnja Hana, koja je došla s bakom, snajom i bratom, stidljivo nam je priznala da joj je ovo već drugi put da dolazi:

Foto: Kurir

- Bila sam ranije s mamom i drugaricom. Bilo mi je lepo, pomolila sam se za zdravlje, za porodicu - kaže ova devojčica dok njena baka dodaje da je neverovatan osećaj proći ispod Pojasa i da je teško opisati tu količinu ljubavi, mira i poštovanja.

Slavica Marković iz Beograda se čak tri puta poklonila svetinji.

Foto: Kurir

- Bila sam tu kad je dolazio i sada sam došla da ga ispratim. Jednom sam čekala četiri i po sata, a drugi put dva i po. Međutim, to ništa ne znači! Hvala Presvetoj Bogorodici i Gospodu na svemu - kaže.

Časni Pojas Presvete Bogorodice bio je podignut na postolje unutar svetosavskog hrama kako bi svako od poklonika mogao da laganim hodom, prolazeći ispod svetinje, dobije blagoslov prinoseći molitve za sebe i svoje bližnje.

Svetu liturgiju služio je Patrijarh srpski Porfirije, koji je istakao da će, iako svetinja napušta Beograd, ostati blagoslov koji je taj pojas doneo našem narodu.

Blagoslov narodu

- Časni pojas Presvete Bogorodice vraća se u Svetu Goru i u sveštenu svetogorsku obitelj manastira Vatopeda, ali mi znamo da blagoslov koji nam je taj pojas doneo ne odlazi od nas. Ono što smo svi primili verom, molitvom i pokajanjem ostaje u našim srcima, u našem biću, kao neprocenjivi neprolazni dar Božji - rekao je patrijarh tokom svoje besede.

Foto: Nemanja Nikolić, Screenshot Hram TV

On je istakao da je prethodnih dana stotine hiljada ljudi došlo u Hram Svetog Save da se pokloni Časnom pojasu, ali i naglasio da Presveta Bogorodica neće zaboraviti ni one koji su iz različitih razloga bili sprečeni da dođu da celivaju Časni pojas.

- Dolazili su i starci i mladi, deca i roditelji, bolesni i zdravi, i oni koji nose radost u srcu, i oni koji nose teret teškog života. Svi su dolazili jednoj Majci, Majci Božjoj i Majci našoj Presvetoj Bogorodici. Ima, mi to dobro znamo, i još mnogo onih koji su želeli da dođu i da se poklone ovoj svetinji, ali zbog bolesti, starosti ili nemoći ili drugih, bilo kakvih životnih okolnosti, to nisu mogli. Neka znaju da mi koji smo dolazili, vi koji ste dolazili, došli ste i za njih, i da će Presveta Bogorodica i njih blagosloviti i da njih nije zaboravila - naveo je patrijarh Porfirije.

Dodao je da su mnogi vernici čekali i više od deset časova da se poklone svetinji, ali da su svi to činili u miru i strpljenju.

- Mnogi su čekali i po 10, 12, pa i 14 sati da bi celivali ovu svetinju. Nikome nije bilo teško, jer tamo gde postoji ljubav, tamo gde postoji vera, ljubav prema Bogu, čovek ne broji ni korake, ne broji ni sate. Kada čovek stoji pred tajnom Božjom, pred živim Bogom, vreme prestaje da se meri časovnikom, a srce naše počinje drugačije da kuca i da živi drugačijim ritmom - poručio je patrijarh.

Foto: Tv Hram

Nakon liturgije, patrijarh srpski Porfirije služio je moleban u Hramu Svetog Save, zajedno sa igumanom manastira Vatoped arhimandritom Jefremom, kojem su uz mnogobrojne vernike i sveštenstvo prisustvovali i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurdević Stamenkovski i ministar bez portfelja Nenad Popović.

Foto: Ilija Ilić

Časni pojas je nakon toga, zajedno sa igumanom Jefremom i njegovim bratstvom, svečano ispraćen ka aerodromu "Nikola Tesla" uz državnu himnu, koju je izveo policijski orkestar, kroz špalir koji su sačinjavali pripadnici Garde Vojske Srbije, Žandarmerije, pitomci Vojne akademije, patrijarh, sveštenstvo i brojni građani.

Tako je završeno jedno od najvećih duhovnih sabranja u novijoj istoriji Srbije. Svetinja je krenula nazad ka Svetoj Gori, ali su, sudeći po licima ljudi koji su juče napuštali Hram Svetog Save, vera, uteha i radost koje je donela ostale duboko urezane u srcima stotina hiljada poklonika.



I venčanje u Hramu: Nemanja iz Kruševca i Dezire iz Italije venčali se ispod Pojasa!

Pažnju okupljenih vernika ispred Hrama Svetog Save privukla je i jedna mlada. U razgovoru za Kurir Dezire je otkrila da je poreklom iz Italije, ali da se baš na dan kad se Časni pojas ispraća udaje za Nemanju iz Kruševca. Kako navodi, crkveno venčanje u Hramu Svetog Save planirano je unapred, te nije znala da će pasti baš na dan kad se Pojas ispraća.

1/6 Vidi galeriju Venčanje u Hramu Svetog Save Foto: Kurir/R. K.

- U trenutku kad smo zakazivali venčanje nismo znali da će ovde biti izložen Časni pojas, tako da je ovo za nas bilo predivno iznenađenje. Osećam se presrećno što se udajem baš na ovaj dan. Sveštenik koji će nas venčati kaže da je to znak, a i mi verujemo u to. Ovo je zaista nešto posebno i veoma sam srećna - rekla je Dezire, koja je sa osmehom, pod ruku sa ocem, ulazila u hram.

Mladoženja Nemanja Milojević rekao je da ovaj dan doživljava kao posebno duhovno iskustvo.

- Šta reći?! Bog je tako hteo da Pojas bude iznad nas na venčanju. To su trenuci koji se ne mogu opisati rečima. Osećaj je bio neverovatan, osećala se snaga i toplina, ta sveta ruka iznad nas. Bog nas gleda i gledaće nas ceo život - rekao je Nemanja.

Foto: Damir Dervišagić