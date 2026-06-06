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Profesor Stanko Tomić na početku emisije predstavlja svoj profesionalni put – od stipendiste Instituta Vinča i studenta Beogradskog univerziteta, preko usavršavanja u CERN-u i doktorata iz teorijske fizike u Rusiji, do profesorske karijere u Velikoj Britaniji. Govori o svom radu u oblasti kvantne mehanike, poluprovodničkih sistema i kvantnog računarstva, ističući kako se njegova naučna karijera razvijala paralelno sa razvojem domaće naučne zajednice.

Teme o kojima će biti reči u emisiji su:

Kvantna mehanika i pitanje slobodne volje

Od Planka do Šredingerove mačke

Nelokalnost i kvantna spletenost

Kako kvantna fizika menja medicinu

Revolucija kvantnih računara

Kvantna fizika između nauke i filozofije

Nuklearna energija, bezbednost i iskustva Vinče

Mnoga dešavanja i mnogi njihovi akteri zaslužuju crveni karton. Ko su oni, saznajte svake subote uz Svetislava Basaru i njegove goste, od ponoći. Otvaranje tema koje su za mnoge nešto o čemu se ne sme pričati, iskreno, direktno i bez zadrške. Traže se odgovori na sva pitanja, koliko god bila neprijatna i škakljiva!