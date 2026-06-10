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Na većini plaža ulaz je besplatan, dok se na tek nekoliko mesta plaća simbolična ulaznica ili se naplaćuju propratne usluge poput parkinga i ležaljki.

Evo pregleda najpoznatijih i najlepših peščanih plaža u Srbiji, podeljenih po lokacijama:

Štrand - Novi Sad

Štrand u Novom Sadu je jedna od najlepših i najpopularnijih gradskih plaža u Srbiji. Štrand je potpuno uređena peščana plaža dugačka skoro 700 metara. Pored sitnog peska i pogleda na Most slobode, nudi bogat sadržaj: kafiće, restorane, sportske terene i igrališta za decu.

Leti je Štrand jedan od najživljih prostora u Novom Sadu gde se održavaju mnogobrojni sportski i kulturni događaji.

Cena dnevne ulaznice iznosi 70 dinara, a sezonska ulaznica bez popusta košta 1.500 dinara. Sezonske ulaznice sa popustom za đake, studente, penzionere i pravna lica iznosi 1.200 dinara. Izrada sezonske ulaznice naplaćuje se 400 dinara.

Novosadski Štrand Foto: Aleksandar Milutinovic/www.aleksandarmilutinovic.com

Oficirac - Novi Sad

Oficirska plaža je omiljeno priobalje Dunava sa sremske strane za sve one koji vole nešto opušteniju atmosferu.

Ova plaža prvi put se pominje 1828. godine. Ime “Oficirac” dobila je zbog toga što su se na njoj, uglavnom, kupali oficiri sa svojim ženama.

Ulaznice i parking se ne naplaćuju, pa ovde vikendom bude više od 2.000 ljudi. Na plaži se nalazi nekoliko kafića, kao i mreža za odbojku, a kako je reč o divljoj plaži kupači dolaze i sa kućnim ljubimcima.

Oficirac plaža Foto: Youtube printscreen

Lido - Zemun

Zemunska plaža Lido nalazi se na severnom vrhu Velikog ratnog ostrva na Dunavu. Lido je nastao kao "divlja" plaža koja je služila kao Zemunska i Novobeogradska alternativa Adi Ciganliji i postala je veoma popularna među stanovnicima ove dve opštine.

Lido je pod zaštitom države kao prirodno dobro od 2005. godine. Zahvaljujući svojoj razvijenoj vegetaciji i velikim vodenim površinama, kao i relativnom odsustvu antropogenog uticaja, ovde se gnezdi veliki broj raznih vrsta ptica i ribe.

Lido Foto: Kurir Televizija

Gradska plaža u Kladovu

Plaža u Kladovu se nalazi na izlasku Dunava iz Đerdapske klisure.

Peščana je i duga skoro 1000 metara. Ima 60 suncobrana i sa pratećim sadržajima idealna je za relaksaciju. U okolini uređene plaže nalazi se nekoliko ugostiteljski objekata, a posetioci mogu da uživaju u skijanju na vodi i vožnji pedaline.

Brioni - Sremska Mitrovica

Plaža Brioni u Sremskoj Mitrovici važi za jednu od najlepših plaža na Savi. Peščana plaža uokvirena travnatim površinama i prirodnim hladom je prava oaza za odmor.

Na kupalištu se nalaze ležaljke, tuševi i kabine za presvlačenje, brojni kafići i restorani. Posetiocima su na raspolaganju tereni za odbojku na pesku, košarku, a tu je i veliko dečije igralište.

Kupalište može da primi 5.000 ljudi, a ulaz je besplatan.

U galeriji pogledajte fotografije:

1/4 Vidi galeriju Gradska plaža Brioni u Sremskoj Mitrovici Foto: Kurir.rs/D. Š.

Tikvara - Bačka Palanka

Plaža Tikvara predstavlja jedno od najpopularnijih izletišta i kupališta u Bačkoj Palanci. Nalazi se u neposrednoj blizini grada, u rukavcu Dunava.

Voda u rukavcu je na tom delu mirna, što omogućava bezbedno kupanje i veslanje. Posetiocima je na raspolaganju prostor za sportske i dečje aktivnosti, a uz plažu se nalaze ugostiteljski objekti i klupe.

Tikvara Foto: Youtube Printscreen

Ko Čang- Sremski Karlovci

Do srpskog Ko-Čang ostrva, koje se nalazi nadomak Sremskih Karlovaca, dolazi se čamcem. Ostrvo je ušuškano između Dunavca i Kopačkog rita.

Ovo ostrvo lokalci zovu još i Majmunsko ili Karlovačko ostrvo, kao i Dunavski Maldivi.

Peščana plaža podseća na plaže u egzotičnim zemljama, a pravi "bum" popularnosti doživela je poslednjih godina zbog društvenih mreža.

Obala je plitka, ali ipak treba imati na umu da je u pitanju divlja plaža gde nema spasilaca niti hitne službe, sami odgovarate za svoju bezbednost tokom kupanja i boravka.

Ko Čang Foto: TikTok/mackekolovode

Bela stena - Pančevo

Vikend naselje na dunavskom ostrvu Forkontumac zove se Bela stena, a nalazi se na pola plovnog puta između Beograda i Pančeva.