Slušaj vest

Nakon nestabilnog perioda, Srbiju očekuje promenljivo vreme uz smenu sunca, oblaka, jakog vetra i povremene kiše.

Prema prognozi meteorologa, kraj radne nedelje doneće osveženje, dok će tokom vikenda temperature postepeno rasti, ali će pojedini delovi zemlje ponovo biti na udaru pljuskova.

Petak u znaku jakog vetra i razvedravanja

U petak, 12. juna, biće promenljivo oblačno i vetrovito sa sunčanim intervalima. Kiša će se zadržati samo u jutarnjim i prepodnevnim satima na jugu i jugoistoku Srbije, dok će u ostalim krajevima doći do postepenog razvedravanja.

Duvaće umeren i jak severozapadni vetar, a na istoku zemlje povremeno će dostizati i olujne udare. Zbog toga je izdato upozorenje na udare vetra jače od 17 metara u sekundi, uz verovatnoću od 70 odsto. Jutarnja temperatura kretaće se od 10 do 18 stepeni, dok će maksimalna dnevna biti od 20 do 24 stepena.

Subota donosi prijatnije vreme

Prvog dana vikenda jutro će biti sveže, ali će tokom dana biti promenljivo oblačno i nešto toplije. Vetar će uglavnom biti slab do umeren, dok će u poslepodnevnim satima u istočnoj, centralnoj i južnoj Srbiji povremeno jačati.

Minimalna temperatura biće od 9 do 14 stepeni, a najviša dnevna od 22 do 25 stepeni, što će subotu učiniti najprijatnijim danom pred novo pogoršanje vremena.

U nedelju povratak pljuskova

Nedelja, 14. juna, donosi promenljivo oblačno vreme, a u drugom delu dana na severu i zapadu Srbije mestimično se očekuju kratkotrajna kiša i pljuskovi.

Severozapadni vetar ponovo će biti umeren do jak, a na istoku Srbije povremeno i olujan. Meteorolozi upozoravaju na moguće udare vetra jače od 17 metara u sekundi, uz verovatnoću od 50 odsto.

Jutarnja temperatura kretaće se od 10 do 16 stepeni, dok će se tokom dana živa u termometru popeti na 24 do 28 stepeni.