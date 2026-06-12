Slušaj vest

Dok se ovogodišnji osmaci pripremaju za završni ispit, malo ko je zaboravio skandale koji su prethodnih godina pratili malu maturu. Umesto da se govori samo o znanju, bodovima i upisu u srednje škole, javnost su u prošlosti potresale afere zbog kojih su reagovali policija, tužilaštvo i najviši državni organi.

Od krađe testova i njihovog pojavljivanja u javnosti, preko odlaganja ispita u poslednjem trenutku, pa sve do lažnih dojava o bombama, završni ispit za osmake više puta našao se u centru pažnje iz pogrešnih razloga.

2013. godina - Afera "Grudnjak"

Bliži se proba male mature, a u junu je završni ispit Foto: Dragana Udovicic, Printskrin

Prvi veći skandal dogodio se 2013. godine. Osmaci su tada polagali testove iz srpskog jezika i matematike, a onda šok - rešenja testa iz matematike pojavila su se na ulici i crnom tržištu dan pre polaganja, ispisana rukom na dvolisnicama.

Kako su testovi ukradeni?

Istraga je pokazala da je Zorica M, zaposlena u "Službenom glasniku" uspela da iznese originale testova tako što ih je, kako su mediji tada pisali, sakrila u grudnjak prošašvši pored obezbeđenja. Testovi su se dalje navodno preprodavali za cifre od 10 do 20 evra po beogradskim školama.

Tadašnji ministar prosvete Žarko Obradović našao se pod ogromnim pritiskom javnosti, a rezultati testova iz srpskog i matematike su potpuno poništeni. Đaci su se te godine upisivali u srednje škole isključivo na osnovu bodova iz osnovne škole. Radnica je kasnije osuđena.

2019. godina - Radnik štamparije u toaletu slikao test

A onda je došla 2019. godina i novi hladan tuš. Samo nekoliko sati pre nego što su osmaci seli u klupe da polažu matematiku, društvenim mrežama su počeli da kruže rukom pisani zadaci koji su bili identični onima na zvaničnom testu.

Kako je "procurelo"?

Ovaj put, bezbednosni propust se dogodio u štampariji u Beogradu gde je radnik obezbeđenja Igor S. iskoristio trenutak nepažnje, otišao do toaleta i tamo uslikao test iz matematike. Fotografije je prosledio svom sinu, a lanac se navodno brzinom svetlosti proširio Vajber grupama širom Srbije.

Polaganje testa iz matematike je hitno odloženo za dva dana. Ministarstvo prosvete, na čijem je čelu tada bio Mladen Šarčević, moralo je da angažuje policiju. Radnik štamparije je ekspresno uhapšen.

2022. godina: Dojave o bombama usred polaganja

Iako te godine nije bilo problema sa samim testovima, neposredno pred završni ispit došlo je do lažnih dojava o postavljenim bombama u školama širom Srbije.

Ministarstvo prosvete i Ministarstvo unutrašnjih poslova zbog tih pretnji sproveli su dodatne provere i kontradiverzione akcije kako bi polaganje ispita proteklo bez prekida. Škole su dobile posebna uputstva za postupanje u slučaju novih pretnji.

Iako ispiti na kraju nisu poništeni niti odlagani na nacionalnom nivou, cela situacija dodatno je povećala nervozu medu đacima i roditeljima.

Kako se danas čuvaju testovi?

Foto: Tanjug/Dušan Aničić