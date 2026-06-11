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Skinuli su vam tablice na letovanju u Grčkoj? Uz to su vam oduzeli i saobraćajnu dozvolu? Čeka vas povratak kući, a bez tablica i saobraćajne ne možete putovati kolima. Ovo je jedna od najvećih neprijatnosti koja može zadesiti vozače.

Grčka policija i dalje ima praksu da skida i privremeno oduzima tablice turistima koji nepropisno parkiraju ili prave saobraćajne prekšaje tokom vožnje, i to je po grčkom zakonu legitimno iako mnogi smatraju da nije korektno. Oduzimanje i skidanje tablica često prati oduzimanje saobraćajne dozvole na 20 dana.

Gde parkirati kada nigde nema slobodnog mesta?

Krf, Tasos, Sitonija, Kasandra, Paralija, Parga... Svuda gde ima dosta turista postoji i manjak parking mesta, a najviše tokom jula i avgusta. Turisti obično parkiraju tamo gde nađu prazno mesto, ali to prazno mesto uglavnom je zabranjeno za parkiranje.

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Vozači često zatvore prilaz drugim kolima, autobusima, supermarketu, hotelu ili privatnoj kući.

Nekada zagrade prilaz poštama, bankama i ostalim javnim objektima, a mnogi parkiraju na trotoarima ili ulicama čime sprečavaju prolaz vozilima hitnih službi. I to potpuno jednako rade i grčki državljani isto kao i srpski, bugarski, makedonski ili rumunski.

Dešavalo se da dodatnu neprijatnost turistima donosi situacija kada policija tablice skine u dane vikenda. U tom slučaju vozači mogu da plate kaznu tek prvog radnog dana, u ponedeljak. Ukoliko je neko planirao da se vrati kući u subotu ili nedelju, ovo može da dovede do neplaniranog produžetka letovanja i velikih dodatnih troškova.

Pojedini članovi naše FB grupe Grčka Info smatraju da su Grci u pravu što ovako kažnjavaju turiste, drugi kažu da bi prvo trebalo da obezbede parking mesta, pa tek onda da pribegnu ovim strogim merama, a treći da oduzimanje tablica nije zakonito.

Zamolite vaše domaćine u smeštaju da vas upute gde možete sigurno i bezbedno parkirati vaš automobil. Objasnite im da ne želite da vam policija skine tablice i da zatim imate problem da ih dobijete nazad.

Ukoliko letovalište nema besplatan parking pitajte vlasnike smeštaja ili predstavnika agencije da vas upute gde postoji parking koji se plaća.

Možda vam može pomoći i naš tekst Gde naći parking u letovalištima Grčke u kom smo preneli iskustva naših turista kako se oni "dovijaju" i gde najčešće nalaze slobodna mesta za parking.

Šta uraditi kada vam u Grčkoj skinu tablice zbog nepropisnog parkiranja?

Foto: Shutterstock, Ilustracija

Trenutna kazna za nepropisno parkiranje u Grčkoj iznosi 40 do 80 evra i može se platiti u bilo kojoj pošti - Hellenic Post (ELTA). Ponesite sa sobom papirić koji vam je policajac ostavio na šoferšajbni i sa dokazom da ste kaznu platili idite do nadležne Policijske stanice (pisaće na kazni koja stanica je u pitanju).

Važno da znate! Prema grčkom zakonu o drumskom saobraćaju, u slučaju nepropisnog parkiranja osim skidanja tablica i novčane kazne može biti primenjena i kazna oduzimanja vozačke dozvole na 10 dana i saobraćajne dozvole na 20 dana.

Nekada su komandiri policije raspoloženi da odmah nakon uplaćene kazne ili sutradan vrate vozaču tablice i sva dokumenta, a nekada zadržavaju pravo da ih (kao što im zakon to omogućava) ne vrate narednih 20 dana.

Nakon što istekne 20 dana, policija tablice šalje u konzulat, a konzulat ih šalje na vašu adresu u Srbiji.

Ovo je za vozače najgori problem, jer moraju da traže drugi način kako bi se vratili u svoju zemlju, a troškovi se gomilaju...

Savet kako da vratite tablice i dokumenta što pre

Ukoliko ne govorite engleski dobro, nakon uplaćene kazne nemojte ići u policijsku stanicu sami - bolje je da neko od grčkih državljana krene sa vama.

To može biti vlasnik smeštaja u kome boravite ili neka druga osoba iz Grčke koja će šefu policije objasniti na maternjem jeziku da nemate mogućnost da ostajete duže u Grčkoj čekajući tablice (uz nekoliko navedenih izgovora, mala deca, nedostatak novca itd).

Kada dođete u policiju moraćete da podnesete zahtev koji oni mogu odobriti i vratiti vam dokumenta ili odbiti u roku od dan ili dva.

Foto: Shutterstock, Sakis MITROLIDIS / AFP / Profimedia

Lokalac koji će biti uz vas i policajci u stanici se često poznaju, posebno kada su manja letovališta u pitanju, i veća je verovatnoća da će vam uz asistenciju grčkog državljanina policija izaći u susret, vratiti oduzete predmete i dokumenta, i poželeti srećan put.

U Grčkoj se očekuje potpuno ukidanje skidanja i oduzimanja tablica

Iako je tokom prethodnog jula Ministarstvo saobraćaja Grčke pripremilo revidirani Pravilnik o drumskom saobraćaju, on i dalje nije na snazi! Ove izmene će biti male, ali važne jer će svrha biti kažnjavanje vozača, a ne automobila.

Trenutno, u slučaju težeg prekršaja vozač može da izgubi sve, od vozačke do saobraćajne dozvole i tablica, ali bi ovo trebalo da se promeni u nekom narednom periodu, tačnije čim novi pravilnik bude usvojen.