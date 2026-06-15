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Kako je najavila meteorolog RHMZ-a Gordana Marinković Ljuboja, očekuje nas nastavak vremenskih oscilacija u narednom periodu, uz smenu toplijih i svežijih dana, povremenu kišu i nova naoblačenja, kao i ponovni porast temperatura sredinom nedelje.

Do kada nas očekuju ove vremenske oscilacije, za "Puls Srbije", govorila je Gordana Marinković Ljuboja, meterolog RHMZ.

- Narednih dana vremenske oscilacije ostaju i dalje, to je neka odlika ovog prolećnog perioda. Promenljivo oblačno, a ponegde može biti i kratkotrajne kiše, u Vojvodini, na istoku i jugu Srbije.

Temperature će biti u porastu, u jutarnjim satima sveže, od 9 do 15 stepeni, a najviše dnevne od 22 do 26 - rekla je Marinković Ljuboja.

Gordana Marinković Ljuboja, meterolog RHMZ Foto: Kurir Televizija

Nova promena vremena krajem nedelje

Kako je najavila, nakon toplog i promenljivog vremena uslediće novo naoblačenje sa padavinama i padom temperature u pojedinim delovima zemlje.

- U nedelju nas očekuje ponovo veoma toplo vreme, sa temperaturama koje idu i do oko 29 stepeni, uz promenljivu oblačnost i sunčane intervale. Krajem dana i tokom noći na severu Vojvodine, a zatim i u zapadnim i centralnim krajevima, očekuje se novo naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz pad temperature - kaže ona.

Dalje navodi da će početak sedmice doneti osveženje i nestabilnije vreme sa povremenom kišom, dok se sredinom nedelje ponovo očekuje porast temperature i povratak veoma toplih i pretežno sunčanih dana.

Foto: Marko Karović

- Početkom sedmice biće nešto svežije i nestabilno, sa povremenom kratkotrajnom kišom i čestim promenama vremena i temperature. Na severu će biti oko 22 stepena, dok će se na jugu još zadržati do oko 29.

Od sredine nedelje ponovo dolazi do porasta temperature, pa se očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme, sa temperaturama oko 30 stepeni u većini mesta do kraja sledeće sedmice - za emisiju "Puls Srbije", zaključila je Marinković Ljuboja.

02:27 KIŠA, SUNCE I NAGLE PROMENE TEMPERATURA IZ DANA U DAN U SRBIJI! Meteorolog otkrila kada stiže novo otopljenje - temperature do 30 stepeni Izvor: Kurir televizija

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