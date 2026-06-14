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Vladimir Smiljanić nestao je pre šest dana u Malom Zvorniku.

Poslednji put je viđen oko 08.06.2026. godine 13:30 časova u Velikoj Reci na Drini, gde je otišao na kupanje. Od tada mu se gubi svaki trag. Tokom potrage pronađen je njegov mobilni telefon u Drini, a potraga koju sprovode nadležne službe i porodica i dalje traje.

- Pronađene su njegove papuče i kačket - rekla nam je njegova sestričina Ana.

Vladimir je visok oko 180 cm, težak oko 75 kg, a u trenutku nestanka na sebi je imao drečavo narandžasti šorc.

Mole se svi koji imaju bilo kakvu informaciju da se jave na broj: 066 868 8393 (Ana)

Kurir.rs/Telegraf

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