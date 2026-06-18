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Dok se hiljade turista iz Srbije spremaju za letovanje na crnogorskom primorju i pretražuju cenovnike, na društvenim mrežama već se uveliko komentarišu ovogodišnje cene hrane i pića na plažama. Fotografije cenovnika koje su objavljene na Fejsbuk stranici "Gde na more.com" izazvale su veliku pažnju, a mnoge je zanimalo da li su ugostitelji ovog leta dodatno podigli cene.

Prema objavljenim cenovnicima, za obrok na plaži u Crnoj Gori potrebno je izdvojiti od nekoliko evra za doručak do čak 30 evra za pojedine riblje specijalitete i premium jela.

Ljubitelji pice moraće da izdvoje između osam i 15 evra, dok se burgeri kreću od osam do 14 evra. Salate koštaju od sedam do 12 evra, a riblji specijaliteti od 15 do 30 evra.

Kada je reč o piću, kafa se prodaje po cenama od dva do tri evra, pivo od tri do pet evra, sokovi takođe, dok su kokteli među skupljim osveženjima i koštaju između 10,5 i 12,5 evra.

Za doručak turisti mogu da biraju jaja u hlebu za 8,5 evra, omlet koji košta od 7,5 do 8,5 evra, jaja na oko za 5,5 evra, kao i priganice sa prilogom po istoj ceni. Domaća pita sa sirom među najpovoljnijim je stavkama na meniju i košta 3,8 evra.

Pojedine cene u Crnoj Gori su više nego u Srbiji Foto: Shutterstock

U ponudi su i različite vrste pasta čije se cene kreću od 11,5 do 23,5 evra. Sezonska i mešana salata koštaju 3,9 evra, vitaminska 5,2 evra, dok je za grčku salatu potrebno izdvojiti 11,5 evra.

Od jela sa roštilja, ćevapi od 300 grama koštaju 13,5 evra, dok se punjena, gurmanska i pljeskavica sa kajmakom prodaju za 15,5 evra. Ovo je ujedno jedna od skupljih stavki u poređenju sa Srbijom gde pljeskavica košta upola manje. Domaća teleća kobasica od 300 grama košta 14,5 evra, isto koliko i pileći batak sa žara, dok je za pileće belo meso i hrskava krilca potrebno izdvojiti 15,5 evra.

Među skupljim specijalitetima izdvajaju se teleći medaljoni sa pečurkama koji koštaju 26,5 evra, dok se cena ribe kreće već od 5,5 evra, u zavisnosti od vrste i pripreme.

Objava je pokrenula brojne komentare turista koji upoređuju ovogodišnje cene sa prošlogodišnjim, a mnogi se pitaju da li je letovanje na crnogorskom primorju postalo skuplje nego ranije. Ipak, konačan utisak zavisiće od mesta, lokala i dela sezone u kojem se boravi.

Podsetimo, dodatni trošak za one koji dane provode na plaži predstavljaju i ležaljke. Prema dostupnim informacijama, set od dve ležaljke sa suncobranom ove sezone košta 12 evra, dok je za baldahin potrebno izdvojiti 25 evra dnevno.