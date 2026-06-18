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U većem delu Srbije danas će preovladavati sunčano i toplo vreme, dok se tokom dana u pojedinim delovima zemlje očekuje razvoj oblačnosti praćen pljuskovima i grmljavinom, pre svega na severu Vojvodine, kao i na jugu i jugozapadu Srbije.

Prema poslednjim informacijama, u pojedinim delovima zemlje temperatura će se popeti na čak neverovatnih 34 stepena Celzijusovih. O tome koji delovi naše zemlje će biti najviše pogođeniji, za emisiju "Puls Srbije", govorila je Gordana Marinković Ljuboja - RHMZ.

- U narednim danima očekuje nas pretežno sunčano i veoma toplo vreme u većem delu Srbije. Lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajni pljuskovi mogući su uglavnom u brdsko-planinskim predelima, ali bez značajnijeg uticaja na opšti vremenski obrazac. Temperature će postepeno rasti, a od petka se očekuje osetnije otopljenje, pa će tokom vikenda u većini mesta maksimalne dnevne temperature biti između 33 i 35 stepeni - rekla je Marinković Ljuboja.

Gordana Marinković Ljuboja - RHMZ Foto: Kurir Televizija

Neuobičajeno toplo leto, ali ne i izuzetak

Kako je navela, visoke temperature koje se očekuju jesu iznad proseka za ovo doba godine, ali nisu neuobičajene, uz napomenu da će vikend doneti vrućine i tropske noći, zbog čega se građanima savetuje oprez i zaštita od vrućine.

- Ne može se reći da su ovakve temperature neuobičajene. Gotovo svake godine imamo slične komentare, ali početak leta često donosi nekoliko veoma toplih dana. Temperature koje nas očekuju jesu iznad proseka za ovo doba godine, ali nisu bez presedana. U većini krajeva Srbije temperature će tokom vikenda dostići između 33 i 35 stepeni - kaže ona.

Dalje ističe da se u Beogradu očekuju tropske noći sa temperaturama koje neće padati ispod 20 stepeni, što može otežati podnošenje vrućina, zbog čega se građanima savetuje izbegavanje boravka napolju u najtoplijem delu dana, unos dovoljno tečnosti i dodatni oprez kod osetljivih grupa.

- Ipak, posebno treba izdvojiti Beograd, gde se očekuju i tropske noći, što znači da temperatura ni tokom noći neće padati ispod 20 stepeni. To može dodatno otežati podnošenje vrućina, posebno osetljivim grupama stanovništva. Preporuka je da se izbegava boravak na otvorenom u najtoplijem delu dana, da se unosi dovoljno tečnosti i da se vodi računa o zaštiti od visokih temperatura, naročito kada je reč o starijim osobama, deci i hroničnim bolesnicima - za emisiju "Puls Srbije", zaključila je Marinković Ljuboja.

Vreme narednih dana

U većem delu Srbije u četvtak, 18. juna biće pretežno sunčano i toplo, dok se uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju uglavnom u brdsko planinskim predelima, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren, severozapadni vetar, dok će temperature biti od 12 do 31 stepen.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo uz slab do umeren severozapadni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 29 stepeni.

01:32 STIŽE VRUĆINA OD 35 STEPENI! RHMZ upozorio - Evo gde će biti NAJTOPLIJE narednih dana Izvor: Kurir televizija

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