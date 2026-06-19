Slušaj vest

Opština Čukarica izdala je Rešenje o odobrenju radova za postavljanje panoramskog balona na Adi Ciganliji, objavilo je JP "Ada Ciganlija".

Ovim projektom, kako se navodi, Beograd se pridružuje brojnim evropskim i svetskim metropolama u kojima panoramski baloni predstavljaju značajnu turističku atrakciju i svake godine privlače milione posetilaca, izjavio je direktor JP "Ada Ciganlija" Robert Đukić na čijem prostoru će panoramski balon biti postavljen, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

Prema njegovim rečima, balon će biti postavljen kao privremeni objekat na prostoru iza "Kamenog grada", u blizini rampe za ulaz vozila, a početak rada očekuje se tokom jeseni ove godine.

Posebna pažnja posvećena zaštiti ptica

Đukić je naglasio da projekat podrazumeva i produženje postojećih drvoreda, kao i formiranje novih linija visokog zelenila, dok je posebna pažnja posvećena zaštiti ptica, uključujući malog vranca, čija jata tokom zime preleću Adu Ciganliju.

Ne propustite Beograd EVO KADA KREĆE KUPALIŠNA SEZONA NA ADI CIGANLIJI: Upućen važan apel posetiocima

- Naš glavni prioritet je očuvanje biodiverziteta i prirodnih bogatstava Ade Ciganlije. Zato balon neće raditi u periodima za koje je utvrđeno da ih ptice koriste za prelet. U čitavom projektu tesno sarađujemo sa Zavodom za zaštitu prirode Srbije, koji je izdao saglasnost za postavljanje panoramskog balona na Adi Ciganliji - istakao je Đukić.

Foto: Marko Karović

On je pojasnio da postavljanje panoramskog balona finansira kompanija "Beograd na vodi", kao i da ova investicija neće koštati građane Beograda nijedan dinar.

- JP Ada Ciganlija ne finansira se iz gradskog budžeta, a uprkos tome građani besplatno koriste brojne sportske, rekreativne i turističke sadržaje. Prihodi od panoramskog balona omogućiće nam dodatna ulaganja u unapređenje tih sadržaja i kvalitet usluga koje pružamo posetiocima - rekao je Đukić.

Ovakve atrakcije su neizostavan deo turističke ponude

On je dodao da JP "Ada Ciganlija" raspolaže svim neophodnim kapacitetima, uključujući parking prostor, obezbeđenje, kao i prisustvo komunalnih i hitnih službi, kako bi spremno dočekalo veliki broj domaćih i stranih posetilaca.

- Postavljanjem panoramskog balona Beograd se pridružuje gradovima poput Pariza, Berlina, Dubaija, San Dijega i Seula, gde su ovakve atrakcije neizostavan deo turističke ponude. Za Beograd to ima poseban značaj u godini uoči Ekspo 2027, kada očekujemo dolazak velikog broja gostiju iz celog sveta - zaključio je Đukić.

Balon proizvodi francuska kompanija Aerophile, jedan od svetskih lidera u oblasti projektovanja i eksploatacije ovakvih sistema. Ista kompanija izradila je i čuveni panoramski balon u Parizu, koji već godinama predstavlja jednu od najposećenijih turističkih atrakcija francuske prestonice.

Kurir/ Telegraf.rs