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Pojedini pravoslavni hrišćani u Srbiji idu kod hodže zbog crne magije, iako to Srpska pravoslavna crkva ne podržava! 

Odgovor na pitanje "Da li pravoslavni hrišćani treba da idu kod hodže zbog crne magije?" dao je teolog i veroučitelj Aleksandar Đurđević.

- Neki ljudi iz parohije mog oca su nedavno otišli kod hodže kako bi im skinuo crnu magiju. Dobili su razne papire i uputstva na, verovatno, arapskom jeziku. Dobili su 3 flaše vode sa zapisima hodžinim u toj vodi. Dobili su 20 malih papira koje treba spaljivati svaki dan. Dobili su i malu amajliju koja treba da zaštiti njihov dom - ispričao je Đurđević na svom Instagram nalogu.

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Foto: Printscreen/Instagram

Stav SPC je jasan

Dodao je da je to sve plaćeno 180 evra i 4.000 dinara za "posebnu zaštitu doma".

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Foto: Printscreen/Instagram

- Želim odmah da naglasim da ovo nije kritika muslimana i islama. Imam mnogo pratilaca islamske veroispovesti i poštujem njihovu veru. Svako ima pravo da sledi svoja verska uverenja. Međutim, postavlja se pitanje da li pravoslavni hrišćanin treba da traži duhovnu pomoć kod pripadnika druge vere. Odgovor Pravoslavne crkve je jasan: Ne treba - rekao je Đurđević.

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Foto: Printscreen/Instagram

Dodao je da pravoslavni hrišćanin koji veruje da ima duhovni probleme rešenje treba da traži u svojoj ckrvi, kroz molitvu, ispovest, svetopričešće, razgovor sa sveštenikom i hrišćanski život.

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- Naše poverenje treba da bude u Boga, a ne u zapise, papire, amajlije, bajanja ili razne rituale. Nije sporno da hodža radi ono što smatra ispravnim u okviru svoje verske tradicije, ali pravoslavni hrišćanin ne može istovremeno da ispoveda veru u Hrista i da duhovnu zaštitu traži kroz prakse koje ne pripadaju njegovoj veri. Posebno treba biti oprezan kada nas strah navede da trošimo velike sume novca na obećanje o skidanju magije, zaštiti doma ili uklanjanju prokletstva - naglasio je teolog i dodao:

- Hrišćanin je pozvan da ima poverenje u Boga, a ne da živi u stalnoj bojazni od magije i vradžbina. Zato, ako si pravoslavni hrišćanin i misliš da imaš duhovni problem, prvo se obrati svom svešteniku.

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