PENZIONER TVRDI DA GA JE PREVARIO HODŽA! Uzeo mi 350 pa tražio još 500 evra da ovo uradi! Onda se desilo nešto što NISAM OČEKIVAO

Hodža Besim, kako se predstavlja, prevario me je! Tražio je od mene 350 evra i rekao da će mi pomoći da rešim problem s kičmom, ali i porodične probleme. Pare sam mu poslao, a onda mi je tražio još 500 evra i tad sam shvatio da je prevarant, tvrdi za Kurir N. I. iz Doboja!

Ovaj penzioner kaže da je hodžu našao na internetu, tražeći nekog ko mu može pomoći da reši probleme koje ima.

- Mi smo se prvi put čuli 13. juna. On ima srpski broj telefona, zato verujem da je iz Srbije. Zvao sam ga, pričao s njim, rekao mu sve, i da ćerkin brak nešto ne štima. On je rekao da može da pomogne, da inače skida crnu magiju, leči ljude, pomaže onima koji nemaju sreće. Tada mi je rekao i da 100 posto može da reši moje probleme, a ja sam mu poverovao - priča nam N. I.

Dodaje da mu je hodža odmah u prvom razgovoru tražio da mu pošalje 350 evra, što je i uradio.

- Međutim, on je meni dao podatke svog kurira, da na adresu i ime tog kurira, koji je u Subotici, to uplatim. Novac sam uplatio u pošti. Poslao sam mu i moje ime i prezime, ali i slike svoje dece - kaže naš sagovornik:

- Nakon nekoliko dana zvao sam hodžu i pitao ga da li počinje s radom. Tad je rekao da će početi to veče. Međutim, sledećeg dana mi je javio da mu pošaljem još 500 evra i da on nema dovoljno materijala da bi mi mogao pomoći zbog tih porodičnih problema. Nisam mu poslao, jer sam shvatio da je prevarant. Kad sam mu rekao da neću da mu dam još 500 evra, rekao mi je da ne može dalje da radi. Tražio sam mu da mi vrati pare i otad mi se ne javlja!

Veli da su se poslednji put čuli pre sedam dana, a da je hodža u međuvremenu promenio i broj:

- Hoću da mi vrati pare! Ovo sam uradio da bih pomogao detetu, za moje zdravlje manje-više, idem ja kod lekara, masiram kičmu. On je mene iskoristio, ja sam penzioner, znao je da ne može da pomogne, a uzeo je pare.

- To je uigran tim, rekao bih. Mislim da se taj hožda Besim krije pod lažnim imenom. To su sve prevaranti. Kad neko zatraži pare nazad, oni menjaju broj telefona - kaže N. I.

Hodža Besim inače ima i svoju internet stranicu, na kojoj nudi razne usluge - od skidanja crne magije, vraćanja partnera, do vezivanja srodne duše. Na sajtu ne postoji istaknut cenovnik. Kad smo ga pozvali, rekao je da to što tvrdi naš sagovornik nije istina.

- To je budala. Naravno da mu nisam tražio pare. Što vi mene ispitujete sve to, šta vam treba - rekao je i potom prekinuo vezu.

Više se nije javljao.

Socijalni psiholog Vesna Tomić

Obratiti se samo zvaničnim institucijama

Vesna Tomić, socijalni psiholog, ističe da je takvih prevara uvek bilo i da ljudi moraju da povedu računa.

- To bi neko ko je u zrelim godinama trebalo da zna, taj čovek nije dečak. Svakakvih prevara ima, treba se sklanjati od tih gluposti, jer to ne može da reši problem. Imali smo i onkološke pacijente koji nisu mogli više da se leče terapijom, ali to su potpune besmislice za ljude. Nije masovna pojava, to su pojedinačni slučajevi, ali mora da se vodi računa i da se ne naseda na te priče. Postoje zvanične institucije za rešavanje problema, sve ostalo je van pameti - naglašava Tomićeva za Kurir.