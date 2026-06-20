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Australija se u Srbiji često doživljava kao zemlja velikih mogućnosti i visokog životnog standarda, ali iskustva ljudi koji tamo žive pokazuju da iza dobrih plata stoje visoki troškovi, mnogo rada i brojna odricanja.

Jedna Nina iz Srbije otkrila je na društvenoj mreži Fejsbuk u grupi "Srbi u Australiji" kako se zaista živi.

"Ništa ne pada s neba"

- Mnogi u Srbiji misle da u Australiji novac raste na drveću. Da dođeš, zaposliš se i sve ide samo od sebe. Istina je drugačija. Australija jeste uređena zemlja. Plate su visoke, nezaposlenost je niska, a čovek koji želi da radi uglavnom može da pronađe posao. Ali ništa ne pada s neba. Kuće su među najskupljima na svetu - napisala je Nina.

Dodala je da mnogi otplaćuju kredite 25 ili 30 godina.

Mnogi rade dva posla

- Veliki deo plate ode na ratu kredita, račune, gorivo, osiguranje i svakodnevne troškove. Ovde nema mnogo oslanjanja na rodbinu. Nema bake da svakog dana pričuva unuke. Nema ujaka da pomogne oko renoviranja. Većinu stvari moraš sam ili moraš da platiš. Zato mnogi rade po dva posla. Vikendi često nisu za odmor nego za dodatnu zaradu, košenje trave, popravke i obaveze oko kuće - navela je.

Dodala je da sistem uglavnom funkcioniše, da se zakoni poštuju. Plate stižu na vreme.

"Najviše nedostaje ono što ne može da se kupi novcem"

- Red je red, bez obzira ko si i odakle dolaziš. Ljudi imaju više materijalne sigurnosti, ali često manje vremena. Mnogi ustaju pre svitanja, putuju dugo do posla, vraćaju se kući kasno i umorni, pa sutra sve iz početka. A ono što najviše nedostaje ne može da se kupi novcem. Nedostaju roditelji, prijatelji, slave, rođendani, porodična okupljanja i osećaj da su svi tvoji blizu - kaže Nina i dodaje:

- Zato će vam većina naših ljudi reći: "Lepo je ovde. Nije savršeno. Nije ni lako. Ali pruža šansu za pristojan život onome ko je spreman da radi." Tako ja vidim život u Australiji. Ali možda grešim.