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Dok se roditelji i staratelji dece sa autizmom svakodnevno bore sa nevidljivim bitkama, surova scena iz jednog marketa podsetila nas je na to koliko je empatija postala retkost!

Naime, ponašanje kasira prema baki koja je u prodavnici bila sa unukom razbesnelo je mnoge.

"Nemojte više da dolazite sa njim"

- Baka i autistični unuk od 5-6 godina u radnji. Dete vrisne, prospe smoki po podu. Ona usplahireno pokušava da ga smiri, traži novce po novčaniku. Neljud za kasom od 30-ak godina joj se obraća: "Nemojte više da dolazite sa njim" - napisala je jedna korisnica mreže X.

Baka je potom skupila smoki sa poda.

- Bez reči je izašla iz radnje. Kasir mi se obraća: "Autističan. Neka ga više ne dovodi. Nije moj posao da čistim za njim". E, to su bića kojima smo okruženi. Nismo ni svesni koliko ih je mnogo. Zlo veliko i teško - dodala je ona.

Opsovala šeficu

Ipak, pojedini korisnici osudili su ovu ženu jer nije stala u zaštitu bake i deteta.

- Ja sam pre dosta godina dobila otkaz jer sam opsovala šeficu koja nije dala da majka sa bolesnim detetom u kolicima uđe u prodavnicu već ga je ostavila napolju u decembru jer je morala da obavi kupovinu - navela je jedna korisnica u komentarima.

Jedna korisnica rekla je da pojedini imaju više razumevanja za životinje nego za decu i ljude.

Bilo je i onih koji sumnjaju u istinitost objave.