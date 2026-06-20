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Porodici iz Srbije preseo je odmor u Grčkoj nakon što im je ukraden ranac sa svim dokumentima!

Krađe nažalost nisu retkost tokom letnje sezone, pa stoga nadležni redovno apeluju na turiste da stvari ne ostavljaju u kolima.

Pred povratak kući, porodica iz Srbije ostala je bez pasoša i svih ličnih dokumenata nakon krađe ranca na odmorištu nedaleko od graničnog prelaza Evzoni, pa putem društvenih mreža traže pomoć u pronalaženju svojih stvari.

- Porodici iz Srbije, dvoje odraslih i dete, ukraden je ranac sa sva tri pasoša, svim ličnim dokumentima i rezervnom karticom za otključavanje auta, u petak, 12. juna, na odmorištu kod mesta Polikastro, posle graničnog prelaza Evzoni - navodi se na Instagram stranici "Grčka info".

Porodica iz Srbije pokradena u Grčkoj Foto: Printscreen Instagram/ Grčka info

Porodica se, kako se navodi, u Srbiju vraća u ponedeljak 22. juna.

- Ukoliko je neko pronašao ranac, molim vas da nam hitno javite porukom kako bismo izbegli odlazak u Konzulat u Solunu i ogromne troškove izdavanja putnih isprava, novih dokumenata, kao i odjavljivanja starih dokumenata - navodi se u apelu.

Podsetimo, pre nekoliko dana na graničnom prelazu između Grčke i Severne Makedonije, jedna državljanka Srbije shvatila da joj je ukradena kompletna dokumentacija i vredne stvari - pasoš, telefon, kao i, kako se pretpostavlja, platne kartice i novac.

Kako je navela njena kuma Jadranka u objavi na Viber grupi "Grčka info", žena je tog dana oko 14.30 časova krenula iz Dionisiosa ka Beogradu, ne sluteći šta će je dočekati na putu.

- Dobro veče, kuma je danas u popodnevnim časovima, oko 14.30 sati iz Dionisiosa krenula za Beograd. Na grčkoj granici je utvrdila da joj je ukraden pasoš, telefon, verovatno kartica i novac. Da li je neko ko je u ovoj grupi bio u tom prevozu? Svaka informacija je dobrodošla - navodi se u poruci koja je uznemirila članove grupe.

Da ovo nije usamljeni slučaj podsetila je i jedna Anjica koja je detaljno opisala kako ove krađe funkcionišu.

- Isto se desilo mojoj svekrvi, doduše pretprošle godine. Muskarac od oko 35 godina je sve vreme sa nama čekao ukrcavanje u autobus, pretvarajući se da je putnik. Prilikom predaje prtljaga izvršio je krađu. Uzeo novac i novčanik bacio u autobus, među sedišta - ispričala je Anjica dodavši da se sve desilo u Beogradu dok su putnici čekali polazak za Edipsos.

Kako da se zaštitite

Ne možemo uvek sprečiti sve situacije, ali možemo biti oprezniji. Evo nekoliko korisnih saveta koje vredi imati na umu:

- Torbu ili ranac uvek držite ispred sebe, a ne na leđima.

- Novac, pasoš i telefon nikako ne ostavljajte u zadnjem džepu.

- Ako nosite gotovinu, rasporedite je na nekoliko mesta - deo stavite u novčanik, deo u unutrašnji džep, a deo u torbu koja vam je stalno na oku. Mnogima se praktičnom pokazala i platnena torbica koja se nosi ispod odeće

- Pasoš, kartice i veći iznos novca nemojte držati na jednom mestu.

- Ne ostavljajte stvari u autobusu dok još nije krenuo - upravo tada neko može da iskoristi gužvu i nepažnju putnika.

- Na stajalištima za odmor budite jednako pažljivi kao i na terminalima.

- Na pauzama ne ostavljajte telefone i torbe bez nadzora dok kupujete hranu, idete do toaleta ili punite telefon.

- I što je najvažnije - nemojte misliti da se to dešava samo nekom drugom.