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Na Adi Ciganliji zvanično je počela sezona kupanja, a o bezbednosti posetilaca brine više od 50 spasilaca raspoređenih na 28 kula duž kupališta.

Iz spasilačke službe apeluju na građane da poštuju pravila na vodi, posebno kada je reč o deci, kako bi boravak na najpopularnijem beogradskom kupalištu protekao bez incidenata.

- Što se tiče spasilačke službe Ade Ciganlije trenutno imamo 55 spasilaca, u narednih sedam dana doći će još 10 spasilaca. Sve kule su popunjene. Imamo trenutno u bazi još 4 spasioca u slučaju da je potrebna zamena - rekao je za Kurir Jovan Laušević jedan od koordinatora spasilačke službe Ade Ciganlije.

Jovan Laušević jedan od koordinatora spasilačke službe Foto: Ilija Ilić

Ekipa za prvu pomoć

Svi koordinatori na vodi i šefovi plaže su opremljeni sa skuterima na vodi.

- Tu nam je stacionirana jedna ekipa za prvu pomoć, imamo saradnju sa MUP-om, tu je tehnička služba Ade Ciganlije ako nešto zapne i obezbeđenje - kaže on.

Ada Ciganlija Foto: Ilija Ilić

Prema njegovim rečima, Gradski zavod za javno zdravlje redovno kontroliše kvalitet vode.

- Za sada je sve ispravno, dobili smo plavu zastavu, ona je podignuta. U slučaju da nešto ne bude kako treba sa vodom, oni nas odmah obaveštavaju, ističemo crvenu zastavu, i tada su, da kažem, spasioci prvi put u službi da građani ne uđu u vodu - kaže i dodaje:

Ada Ciganlija Foto: Ilija Ilić

- Obično smo tu kada građani uđu u vodu, ali tada gledamo da obavestimo pre svega informativno, da stavimo do znanja građanima da ulazak u vodu nije bezbedan, mada to se nikako nije dogodilo.

Apel

On je uputio apel svim posetiocima.

- Spasilačka služba je izvukla takozvanu plažnu ogradu, to su ove bove koje plutaju, i molim naše građane da nikako ne potapaju, da ne odmaraju na bovama, ne leže, jer ta plažna ograda može i da pukne, onda to nama stvara problem - ističe Laušević.

1/5 Vidi galeriju Počela sezona kupanja na Adi Ciganliji Foto: Ilija Ilić

Potom se osvrnuo na najmlađe kupače.

- Molim roditelje, pre svega bake, deke, da ne dozvoljavaju deci, naročito bez pomoćnih sredstava, da li je to guma, da li je to neka daska, da li je dušek ili mišići, da nikako ne prelaze bovu - naglasio je.