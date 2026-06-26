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U Grčku možete stići na tri načina: kopnenin putem (automobilom, autobusom, kombijem), vazdušnim putem (avionom) ili morskim putem (trajektom iz Italije, sa Kipra itd...).

Najveći broj putnika iz Srbije putuje kolima preko Severne Makedonije ili Bugarske, dok se ruta preko Albanije koristi ređe. Mnogi turisti biraju i organizovane polaske autobusom ili direktne letove za Solun i Atinu.

Sada putnici izvan EU moraju da prođu EES sistem prilikom ulaska u Grčku, pri čemu se uzimaju biometrijski podaci (fotografija i otisci prstiju). Detaljno objašnjenje procedure možete pronaći u našem vodiču EES sistem – najčešća pitanja i odgovori.

Bez obzira na to kako putujete, u nastavku se nalazi spisak dokumenata i korisnih informacija koje treba da imate sa sobom kako bi ulazak u Grčku protekao bez problema.

Obavezna oprema za vozila

Pre putovanja proverite da li se u vozilu nalazi sva obavezna oprema:

• Kutija prve pomoći

• Sigurnosni trougao

• Reflektujući prsluk

• Rezervni točak ili set za reparaciju pneumatika (ukoliko ga vozilo poseduje)

• Protivpožarni aparat (minimum S 2 aparat od 2 kg)





Za vožnju kolima kroz Severnu Makedoniju su vam potrebni

• Važeći pasoš

• Vozačka i saobraćajna dozvola

• Zeleni karton (još uvek je obavezan) - 2.000,00 dinara

• Međunarodno ovlašćenje - žuta karta (ako vozilo nije registrovano na vaše ime) - 1.500,00 dinara

• Zdravstveno putno osiguranje za broj dana koje provodite u inostranstvu (nije obavezno, ali preporuka je da ga imate)

• Saglasnost roditelja za putovanje maloletnog deteta u Grčku ukoliko dete granicu prelazi sa jednim roditeljem ili trećim licem (važi za decu do 16 godina starosti, starija deca mogu preći granicu bez ikakvih potvrda ili ovlašćenja)

Ako ste slučajno zaboravili da izvadite neki međunarodni dokument, možete ga izvaditi u AMSS centrima Velika Plana ili Pojate, koji se nalaze pored auto - puta.

Ukoliko zaboravite da u Srbiji izvadite zeleni karton za vozilo, nećete biti vraćeni sa makedonske granice, ali ćete ga u tom slučaju na granici platiti 50 EUR.

Šta treba da posedujete od dokumenata ukoliko za Grčku putujete kolima preko Bugarske?

• Važeći pasoš (za Grčku mora da važi minimum 3 meseca od datuma planiranog povratka)

• Vozačka i saobraćajna dozvola

• Zeleni karton NIJE OBAVEZAN u Bugarskoj

• Evropski formular za prijavu saobraćajnog udesa (dobija se pri registraciji vozila)

• Međunarodno ovlašćenje - žuta karta (ako vozilo nije registrovano na vaše ime) 1.500,00 dinara

• Zdravstveno putno osiguranje za broj dana koje provodite u inostranstvu (opciono, ali preporuka je da ga imate)

• Saglasnost roditelja za putovanje maloletnog deteta u Grčku ukoliko dete granicu prelazi sa jednim roditeljem ili trećim licem (važi za decu do 16 godina starosti, starija deca mogu preći granicu bez ikakvih potvrda ili ovlašćenja)

Na bugarskoj granici za vozilo vam nije potreban zeleni karton koji je obavezan ako u Grčku putujete preko Severne Makedonije ili Albanije.

Putarina u Bugarskoj se ne plaća na naplatnim rampama već je neophodno da na ulasku u zemlju kupite vinjetu. Možete je kupiti online.

Za Severnu Makedoniju, Bugarsku, kao ni za Grčku ne morate da imate međunarodnu vozačku dozvolu.

Zeleni karton je obavezan za Severnu Makedoniju ili Albaniju.



Za vožnju automobilom u Grčkoj obavezno je imati

• Važeći pasoš (za Grčku mora da važi najmanje 3 meseca nakon planiranog izlaska iz Grčke (Šengen zone)

• Vozačka i saobraćajna dozvola

• Zeleni karton nije obavezan u Grčkoj

• Evropski formular za prijavu saobraćajnog udesa

• Međunarodno ovlašćenje - žuta karta (ako vozilo nije registrovano na vaše ime) 1.500,00 dinara

• Zdravstveno putno osiguranje za broj dana koje provodite u inostranstvu (opciono, ali preporuka je da ga imate)

• Rezervne naočare u slučaju da na vozačkoj dozvoli imate sliku sa naočarima (ovaj propis važi samo u Grčkoj)



• Prema odluci grčke vlade od 2022. godine ukoliko u Grčkoj boravite između 1.10. i 1.04. obaveza je da na automobilu imate zimske ili gume za sve sezone ILI lance za sneg.

Da li probna vozačka dozvola važi u Grčkoj?

Probna vozačka dozvola za B kategoriju Republike Srbije ne važi ni u Severnoj Makedoniji ni u Grčkoj.

Pre putovanja proverite da nije došlo do nekih izmena.

Ukoliko za Grčku putujete autobusom ili avionom

Za put u Grčku autobusom ili avionom potrebno je da sa sobom imate:

• Važeći pasoš (za Grčku mora da važi minimum 3 meseca od datuma planiranog povratka)

• Zdravstveno putno osiguranje za broj dana koje provodite u inostranstvu (opciono, ali preporuka je da ga imate)

• Saglasnost roditelja za putovanje maloletnog deteta u Grčku ukoliko dete granicu prelazi sa jednim roditeljem ili trećim licem (važi za decu do 16 godina starosti, starija deca mogu preći granicu bez ikakvih potvrda ili ovlašćenja)

Avio-kompanije mogu odbiti ukrcavanje putniku čiji pasoš ne ispunjava uslove za ulazak u Grčku, pa je preporučljivo proveriti rok važenja pasoša pre kupovine karte.