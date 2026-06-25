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Roditelj koji je doveo dete na pričešće ostao je zatečen reakcijom sveštenika nakon što je mališan, mašući rukama, zamalo prosuo pričešće iz putira.

O ovom slučaju je govorio sveštenik Predrag Popović, ističući da je pričešće najveća svetinja u pravoslavlju i objašnjavajući zašto sveštenici u takvim situacijama postupaju veoma strogo.

- Dobio sam mejl jednoga čoveka koji je otišao da pričesti dete, ali dete je, mašući rukama, zamalo prosulo pričešće u putiru. I kaže taj čovek da je sveštenik veoma burno odreagovao i da ga je bilo sramota, da je posle pobesneo i hteo da ode i da se razračuna sa sveštenikom... Pita da li je to dobro ili nije, šta treba da radi, da li treba kome da se javi, da tuži sveštenika - počeo je priču otac Predrag.

Foto: Fonet

Stroga pravila

Potom je naglasio da je najsvetija stvar na svetu pričešće.

- Svaka čas svim svetinjama, ikonama i moštima, ali to ne može prići telu i krvi samoga Gospoda Isusa Hrista koje se svake nedelje daje u svakom hramu. Ako se pričešće prospe, i jedna kap na duks tog čoveka, recimo, ili žene koja pristupa, ili deteta, taj čovek ili žena, moraju da skinu duks i da ostave svešteniku koji će posebno molitvama da zapali, jer se ne sme prati i ne sme se koristiti taj duks ponovo, jer je na njemu kap krvi Gospoda Isusa Hrista - objasnio je sveštenik i dodao:

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"Polizao sam sa poda, posuo alkohol i oprao"

- Ukoliko pričešće padne na pod, sveštenik je dužan da poliže sa poda, a onda posle alkoholom da to zapali, da se to apsolutno očisti. Nažalost, bilo je to, dešavalo se i kod mene u crkvi gde su deca nepažnjom mlatila rukama i prospe se pričešće, zaustavi se pričešćivanje, ja sam kleknuo na pod, pokupio ustima, polizao sa poda, onda sam posuo alkohol i oprao.

Kaže da se to dešavalo i drugim sveštenicima.

- Zato smo veoma strogi kad je to u pitanju. Deca kad se pričešćuju, stavite ih u naručje, okrenite prema svešteniku i rukama ih obavijete preko ruku i nogu da slučajno mlateći rukama ne bi prosuli, kad su male bebe u pitanju. Imate decu koja su malo starija koja neće da se pričešćuju ili se boje sveštenika i sve to je normalno, bitno je da su oni na liturgiji, da oni gledaju drugu decu kako se pričešćuju, da gledaju i majku i oca kako se pričešćuju, da priđu da uzmu naforu, oni će sami stati u red i tražiće pričešće. Trebate biti samo strpljivi - rekao je otac Predrag.