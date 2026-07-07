Slušaj vest

Srbija i njen glavni grad ne prestaju da očaravaju turiste širom sveta, a najnoviji dokaz za to je Amerikanka Samanta Metjuz Mekarti. Ona je nakon posete našoj zemlji ostala toliko fascinirana Beogradom da je odlučila da napiše i objavi detaljan, besplatan turistički vodič kako bi celom svetu pokazala sve lepote "balkanskog fenomena".

Samanta je svoje oduševljenje podelila na Fejsbuku, a njena iskrena ispovest brzo je privukla veliku pažnju.

"Beograd me je potpuno iznenadio!"

Foto: Fejsbuk Printscreen/Samantha Matthews McCarty

- Beograd je bio naša druga stanica u Srbiji i, iskreno, nisam očekivala da će mi se ovoliko dopasti. Obično nisam ljubitelj velikih gradova, ali Beograd je izuzetak! Ljudi su neverovatno topli i gostoljubivi, i uprkos tome što je najveći grad u Srbiji, život u njemu deluje daleko manje užurbano nego u mnogim drugim velikim prestonicama - započela je Amerikanka svoju objavu.

Ono što ju je posebno fasciniralo jeste neverovatan spoj burne istorije i modernog života.

Foto: Beograd.rs

- Jedna od mojih omiljenih stvari u Beogradu je način na koji bez napora spaja istoriju i moderan život. Istraživali smo impresivnu tvrđavu koja gleda na ušće Dunava i Save, lutali živahnim ulicama prepunim kafića i otkrivali krajeve grada koji imaju dušu. Gde god bismo otišli, bilo je nečeg novog da se vidi. Kroz istoriju su se za Beograd borili i rušili ga bezbroj puta, i te slojeve prošlosti možete osetiti svuda oko sebe. Ipak, u isto vreme, grad deluje živahno, mladalački i puno energije - objašnjava Samanta.

Citirala Duška Radovića i otkrila šta obavezno posetiti

Duško Radović Foto: Printscreen

U svom opširnom vodiču na blogu, Samanta priznaje da pre dolaska nije bila sigurna šta da očekuje jer srpska prestonica ne dobija uvek pažnju kakvu zaslužuje na turističkim mapama Evrope. Ipak, Beograd je brzo postao jedan od njenih omiljenih gradova.

Kao apsolutne adute grada navodi Kalemegdan, lokalne pijace prepune svežih namirnica, opuštanje na Adi Ciganliji i uživanje u lokalnim restoranima. Posebno je istakla pristupačne cene, pouzdan javni prevoz i mnoštvo besplatnih atrakcija. Da je potpuno ušla u duh našeg grada, dokazuje i to što je svoj vodič otvorila čuvenim citatom legendarnog Duška Radovića:

"Ko je imao sreće da se jutros probudi u Beogradu, ne bi trebalo ništa više da traži u životu. Više od toga bilo bi neskromno."

"U Srbiji mi je bolje nego u Belgiji!"

Njena objava pokrenula je pravu lavinu komentara drugih stranaca koji su takođe posetili Beograd ili trenutno borave u njemu, a njihove reči su pune superlativa.

Jedan Belgijanac je priznao da ga za našu prestonicu vežu posebne emocije:

Foto: Marina Lopičić

"Živeo sam u Beogradu. Tamo sam se osećao više kod kuće nego u zemlji u kojoj sam rođen, u Belgiji... Ako nađete način, ostanite tamo i nikada ne odlazite", napisao je Mišel Gilen.

Džonatan Vali je otkrio da je u Beograd došao turistički, a sada ne može da ga se zasiti:

"Otišao sam tamo samo zbog jednog koncerta, a od tada se stalno vraćam... Volim sve u vezi sa njim - vibraciju, istoriju, arhitekturu, a pre svega ljude. A o hrani da i ne govorimo... Karađorđeva šnicla i ćevapi su moji apsolutni favoriti!"

Turistkinja Sju Dženings se javila direktno sa proputovanja:

"Trenutno sam na turi po Balkanu! Ovde je prelepo, ljudi su ljubazni, a hrana je preukusna! Krenuli smo iz Sofije, danas smo bili u Nišu, a sada smo u Beogradu. Imamo još 6 dana za istraživanje i ne mogu biti srećnija!"