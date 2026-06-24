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Prijemni ispiti za upis na fakultete Beogradskog univerziteta startuju danas, a izveštaj o broju prijava pokazuje da je najveća konkurencija posmatrajući smerove za psihologiju na Filozofskom fakultetu, za koju se prijavilo 556 kandidata na 116 mesta.

Za ostale smerove na ovom fakultetu konkurencija nije velika, s obzirom na to da je veći broj dostupnih mesta od broja prijavljenih kandidata.

A što se tiče fakulteta u celosti, ove godine na Biološkom i Stomatološkom na jedno mesto konkuriše troje, dok se ogromna navala tradicionalno beleži i na ETF-u i Medicinskom.

Na Stomatološkom fakultetu na jedno mesto konkuriše troje Foto: Printscreen

Sudeći po izveštaju koji je objavljen na sajtu Beogradskog univerziteta, velika borba za budžet očekuju i kandidate na Arhitektonskom, Ekonomskom, Mašinskom, Saobraćajnom, Farmaceutskom fakultetu, kao i na FON-u.

Rekorderi

Biološki fakultet prima 230 studenata, a prijavilo se 753, dakle 3,27 kandidata na jedno mesto, ako gledamo matematički precizno. Stomatološki fakultet prima 250 studenata, a prijavilo se 765, što je 3,06 kandidata na jedno mesto. Rekorderi po broju prijavljenih kandidata su Ekonomski (1.894), Fakultet organizacionih nauka (1.767), zatim Mašinski (1.098).

Beogradski univerzitet objavio je listu broja prijavljenih kandidata po fakultetima, a kako je naglašeno, jedan kandidat može da se prijavi na više studijskih programa, ali se računa samo jednom u ukupnom broju prijavljenih kandidata po fakultetu.

Najmanje interesovanje vlada na Tehnološkom fakultetu u Boru (57 prijava na 240 mesta) i Fakultetu za fizičku hemiju (36 prijava na 100 mesta).

Prvi upisni rok

Prvi prijemni ispiti na Univerzitetu u Beogradu biće održani na Hemijskom, Biološkom, Ekonomskom, Stomatološkom, Mašinskom, Elektrotehničkom, Tehnološko-metalurškom fakultetu i Rudarsko-geološkom fakultetu.

Prema Konkursu za upis studenata na osnovne akademske i integrisane akademske studije Univerziteta u Beogradu za školsku 2026/2027. godinu, u okviru prvog upisnog roka objavljivanje konačnih rang-listi mora biti do 6. jula, a upis budućih brucoša mora se završiti do 10. jula.

Prijemni ispiti za novu generaciju studenata na Univerzitetu u Nišu takođe počinju danas, na Univerzitetu u Novom Sadu dan kasnije, 25. juna, u Kragujevcu 26. juna, u Novom Pazaru 29. juna, a na Univerzitetu u Prištini s privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici 30. juna.

Rang-lista formira se na osnovu uspeha iz srednje škole i rezultata prijemnog ispita. Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova - do 40 bodova na osnovu školskog uspeha i do 60 bodova na prijemnom ispitu.