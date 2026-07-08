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Letovanje koje je trebalo da bude bezbrižan odmor za jednu porodicu iz Srbije pretvorilo se u pravi košmar već na početku puta, kada su na odmorištu u Grčkoj ostali bez najvažnijih stvari - pasoša, ličnih dokumenata i novca.

Njihova priča objavljena je u Fejsbuk grupi "Live from Greece", gde su apelovali za pomoć nakon što im je ukraden ranac sa dokumentima.

Porodica iz Srbije pokradena u Grčkoj Foto: Printscreen Instagram/ Grčka info

- Porodici iz Srbije - dvoje odraslih i dete - ukraden je u petak, 12. juna, ranac sa sva tri pasoša, na odmorištu Eko plaza kod mesta Polikastro, posle graničnog prelaza Evzoni. Ukoliko je neko pronašao ranac, molim vas, da nam hitno javi kako bismo izbegli odlazak u Konzulat u Solunui ogromne troškove izdavanja putnih isprava, novih dokumenata, kao i odjavljivanja starih dokumenata - naveli su tada.

Porodica je trebalo da se vrati u Srbiju 22. juna, a u tom trenutku nije bilo ni traga ni glasa od ukradenih dokumenata.

Potraga za kriminalcima

Ono što je usledilo narednih dana ličilo je na pravu kriminalističku priču.

Porodica je slučaj prijavila policiji, a u potragu su se uključili i zaposleni na odmorištu, kao i službenici srpskog Konzulata u Solunu.

Nakon nekoliko dana stigle su dobre vesti.

Foto: Shutterstock, Ilustracija

- Povodom objave od pre par dana o krađi ranca, želim da iskažem oduševljenje razumevanjem i predusretljivošću zaposlenih u Konzulatu Srbije u Solunu, kao i ljubaznošću i reakcijom inspektora i policijskih službenika u policijskoj stanici u Polikastru - naveli su u novoj objavi.

Kako su otkrili, policija je uspela da identifikuje i uhapsi osumnjičene.

Foto: Shutterstock

- Nakon sedam dana, u saradnji sa zaposlenima na odmorištu, uhapsili su lopove, jednog sa Kosova i Metohije i jednog iz Makedonije, koji su ponovo "posetili" istu pumpu i vraćen nam je celokupan iznos novca. Nažalost, nisu otkrili šta su sa rancem i dokumentima uradili - napisali su.

Upozorenje za sve koji putuju u Grčku

Porodica je detaljno opisala "modus operandi" lopova i upozorila sve turiste koji ovog leta kreću put Grčke.