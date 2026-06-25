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Bilo da putujete ka Grčkoj, Crnoj Gori, Hrvatskoj ili Bugarskoj, stanje na granicama može da vam pokvari početak odmora. Srećom, postoje alati koji u realnom vremenu pokazuju dužinu kolona, vreme čekanja i alternativne prelaze koji mogu da vam uštede sate na putu.

Ovo je detaljan pregled najfrekventnijih graničnih prelaza iz Srbije ka susednim zemljama, koji su alternativni pravci za zaobilaženje gužve, kao koji su digitalni alati i kamere "uživo" koji će vam u nekoliko klikova pomoći da donesete najbolju odluku gde da se zaputite kako bi do odabranog letovališta stigli bez višesatnog čekanja na granici.

Najfrekventniji granični prelazi

Od prvog junskog do prvog septembarskog dana, dakle u periodu kada traje letnja turistička sezona, po relevantnim statističkim podacima, najveći broj domaćih turista sopstvenim prevozom upućuje se ka pet susednih zemalja koje su ili prolazne ili konačne destinacije za letovanje.

Najfrekventnijih graničnih prelaza između Srbije i tih susednih zemalja je nekoliko.

Hrvatska

Batrovci (Srbija) – Bajakovo (Hrvatska)

Tovarnik (Srbija) – Erdut (Hrvatska)

Šid (Srbija) – Bajakovo (Hrvatska)

Foto: Shutterstock, mup.gov.rs

Za sva tri prelaza važi da su na njima gužve najizraženije tokom vikenda i praznika, sa zadržavanjima od sat do nekoliko sati, pogotovo od ove godine kada je počela potpuna primena EES sistema.

Za ulazak u Hrvatsku postoji i nekoliko manjih, alternativnih graničnih prelaza - Bačka Palanka, Bogojevo, Bezdan, Ljuba i Sot.

Bugarska

Gradina (Srbija) – Kalotina (Bugarska)

Praksa pokazuje da su najveće gužve predveče i vikendom, naročito u samom špicu u julu, a i inače na ovom graničnom prelazu tokom cele letnje turističke sezone treba računati i na veliki broj autobusa koji putnike odvoze dalje do Turske.

Uz to, Gradina – Kalotina je od ove godine opterećenija i čekanje je duže zbog još dva razloga: Bugarska je takođe u Šengenu i primenjuje EES, a ovaj granični prelaz se često koristi i kao alternativa za turiste iz Srbije koji preko Bugarske žele u Grčku, naročito u njen istočni deo.

Alternativni ulazi u Bugarsku su prelazi Strezimirovci, Mokranje, Ribarci i Vrška Čuka.

Crna Gora

Gostun (Srbija) – Jabuka (Crna Gora)

Kula (Srbija) – Špiljani (Crna Gora)

Kilometarske kolone vozila koje čekaju da iz Srbije uđu u Crnu Goru na oba granična prelaza prisutne su tokom cele letnje turističke sezone, a zagušenje je naročito prisutno u dane vikenda.

Severna Makedonija

Preševo (Srbija) – Tabanovce (Severna Makedonija)

Put do Grčke, najposećenije letnje destinacije domaćih turista, većinu vozača iz Srbije vodi preko Severne Makedonije, pa je intenzitet prelaska ovog graničnog prelaza konstantno visok, a gužve se naročito javljaju tokom popodnevih časova, vikendom i kada su smene turista.

Foto: Kurir/T.S.

Kao alternativa, tu je Prohor Pčinjski koji je daleko manje prometni granični prelaz preko kojeg ulazite u Severnu Makedoniju.

Bosna i Hercegovina

Šid (Srbija) – Bosanska Dubica (BiH)

Kotroman (Srbija) – Vardište (BiH)

Sezonske gužve uglavnom su nižeg intenziteta u odnosu na ostale prelaze, ali moguća su duža zadržavanje tokom vikenda, posebno na drugom graničnom prelazu koji često turisti iz Srbije koriste kao rutu ako letuju na području Herceg Novog u Crnoj Gori.

Manji prelazi u Bosnu i Hercegovinu su Bajina Bašta, Mali Zvornik, Ljubovija i Uvac.

Kako da znate kolika je gužva na granicama

Pošto ste se upoznali sa spiskom najfrekventnijih graničnih prelaza, a bako biste tokom putovanja saznali na kom od njih je najveća gužva a na kojem prelazak granice ide brže, od velike pomoći da se organizujete i na vreme preusmerite su sledeći korisni digitalni alati.

JP "Putevi Srbije"

Pre svega, to su servisne informacije koje sajt JP "Putevi Srbije" svakodnevno ažurira, a zahvaljujući njime ćete i pre nego što stignete do nekog graničnog prelaza, znati da li ima radova na nekim saobraćajnicama, da li su neke privremeno zatvorene i koji su u tom slučaju alternativni pravci.

Takođe, među servisnim informacijama su i one koje govore o gužvama na naplatnim stanicama autoputeva, kao i kakve su vremenske prilike na pojedinim deonicama.

Naravno, servisne informacije JP “Putevi Srbije” su od pomoći dok se još uvek krećete teritorijom naše zemlje.

Lajv kamere na nekoliko sajtova

A kako se približavate nekoj od granica, najvažnija alatka koja vas “uživo” informiše o trenutnom stanju na nekom graničnom prelazu jesu – kamere na sajtu Automoto saveza Srbije (AMSS) na adresi https://kamere.amss.org.rs/

Osim samog snimka, tu je navedeno i koliko se, prema zvaničnim informacijama, čeka na granici iz pravca Srbije u određenu susednu državu.

Sem sajta AMSS, šta “u živo” pokazuju kamere na graničnim prelazima kada je u pitanju stanje saobraćaja, dužinu kolona i protok vozila, možete pratiti na još dva sajta:

Konačno, koristan je i sajt kameresrbije.rs koji objedinjuje snimke kamera širom zemlje – od 53 postavljene na graničnim prelazima, preko 38 koje se nalaze na naplatnim rampama, do nekoliko desetina na saobraćajnicama širom Srbije.

Aplikacija za mobilni i Google maps

Sem kamera, prikaz gužvi na granicama daju i aplikacije za pametne telefone, poput "BorderWatcher". Ona se oslanja na iskustva korisnika aplikacije koji objavljuju koliko su vremena proveli na nekom graničnom prelazu.

Na ovoj aplikaciji je dovoljno da odaberete državu iz koje dolazite i u koju idete, nakon čega “BorderWatcher” pokazuje listu graničnih prelaza i trenutno vreme čekanja na njima.

Konačno, tu su i Gugl mape u kojima je moguće uključiti opciju prikaza intenziteta saobraćaja (traffic). Kada se zumira određeni granični prelaz, ali i bilo koji drugi deo vaše rute, koliko su duge kolone automobila i koliko je zagušenje, pokazuju pune crvene ili bordo linije.

Naravno, korišćenje aplikacije za mobilni telefon ili Gugl mapa korisno je ako se učini bar pola sata pre dolaska na sam granični prelaz. Jer, ako dođete pred granicu i upadnete u gužvu, više nema nazad, nema polukružnog - osuđeni ste na čekanje.

Kurir/ Blic