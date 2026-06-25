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Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o izmenama i dopunama Zakona o presađivanju ljudskih organa, kojim se unapređuje pravni okvir za proces transplantacije.

Za izmene i dopune Zakona o presađivanju ljudskih organa glasao je 141 poslanik.

Usvojenim izmenama, kako se navodi u obrazloženju, preciznije su uređeni uslovi i postupci darivanja ljudskih organa nakon smrti lica, kao i prava i obaveze svih učesnika u postupku.

Veća pravna sigurnost

Novim zakonskim rešenjima jasno su definisani uslovi pod kojima se može pristupiti darivanju organa, čime se obezbeđuje veća pravna sigurnost i zaštita prava građana.

Novim zakonskim rešenjem uvedeni su novi članovi, kojima se detaljno regulišu uslovi za darivanje organa umrlih lica koja su za života mogla da izraze svoju volju o darivanju, kao i posebnih kategorija lica koja to nisu mogla da učine, na pravno relevantan način.

Takođe, izmenjene su odredbe koje se odnose na rad koordinatora za darivanje ljudskih organa i koordinacionih timova, sa ciljem jasnijeg definisanja njihovih obaveza u komunikaciji sa porodicom preminulog lica, kao i u postupanju koje obezbeđuje poštovanje dostojanstva preminulog i njegovih najbližih, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

Novo zakonsko rešenje

Novo zakonsko rešenje doneto je kako bi se omogućilo povećanje broja obavljenih postupaka presađivanja ljudskih organa i time smanjile liste čekanja za presađivanje ljudskih organa, a u cilju unapređenja zdravlja građana Republike Srbije i kvaliteta zdravstvene zaštite u skladu sa savremenim standardima medicinske nauke i prakse u ovoj oblasti.

Za sprovođenje zakona nije potrebno obezbeđivanje dodatnih sredstava iz budžeta Republike Srbije, navodi se u obrazloženju.

Kurir/ Telegraf