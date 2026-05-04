Odluka Vlade Srbije da jasno definiše pravila o doniranju organa ulila je novu nadu za 1.700 pacijenata koji čekaju transplantaciju, ali struka poručuje da je to tek temelj na kojem moramo da gradimo poverenje i razvijamo celu strategiju!

Sagovornici Kurira složni su da je potrebna nacionalna kampanja koja bi podigla svest građana i sprečila da zbog predrasuda gubimo živote.

Podsetimo, Vlada Srbije utvrdila je izmene i dopune dva zakona iz oblasti zdravstva - o presađivanju ljudskih organa i o ljudskim ćelijama i tkivima, kojima se predviđa mogućnost da osoba za života izjavi da želi (izjava o darivanju) ili da ne želi (izjava o protivljenju) da daruje svoje organe, tj. tkiva nakon smrti, kao i izdavanje donorske kartice licu koje je dalo izjavu o darivanju.

Registar lica koja žele da daruju organe

Prema izmenama i dopunama ovih zakona postojaće registar lica koja žele da daruju svoje organe, tj. tkiva, i registar lica koja ne žele da daruju svoje organe, tj. tkiva, u koje će se upisivati izjave volje lica u vezi sa doniranjem svojih organa, tj. tkiva nakon smrti.

Izmenama zakona jasno je definisano ko odlučuje o doniranju organa ukoliko se preminuli za života nije izjasnio. U tom slučaju, saglasnost daje ili odbija porodica po strogom redosledu: punoletno dete, supružnik, roditelj, pa brat ili sestra. Ukoliko nijedan član porodice ne stekne pravo da da ili odbije saglasnost u skladu sa zakonom, to može da učini etički odbor zdravstvene ustanove.

"Izuzetno važno za veliki broj pacijenata"

- Jasno i precizno su definisane dužnosti koordinatora, odnosno člana koordinacionog tima, pre nego što započnu procedure preuzimanja organa, odnosno tkiva sa preminulog lica, postupci upoznavanja i komunikacije sa članovima porodice preminulog lica, kao i čuvanje tela preminulog na način koji ne vređa poštovanje i dostojanstvo preminulog i porodice - navodi se u saopštenju.

Direktor Instituta "Dedinje" prof. dr Milovan Bojić pozdravlja ove izmene koje uređuju oblast transplantacije koja je izuzetno važna za veliki broj pacijenata.

- Nova pravila omogućiće jasniju i precizniju sliku oko samih donora, donorskih kartica, ali i o onima koji nisu za transplantaciju ili se još uvek nisu opredelili uz tačnu dinamiku. Očekujem da će uvođenje reda pojačati disciplinu i probuditi svest o doniranju organa, te da ćemo imati više potencijalnih donora. Rad na podizanju svesti je neprekidni zadatak svih nas, uključujući i medije. Verujem da će ove izmene olakšati sam proces i doprineti većem broju transplantacija - istakao je dr Bojić.

Procedura Šta je transplantacija? Transplantacija organa je medicinska procedura koja podrazumeva zamenu nefunkcionalnog (bolesnog, obolelog) organa novim organom putem hirurške intervencije, u kojoj se tkivo ili organ presađuju sa jednog dela tela osobe na drugi (npr. koža) ili sa jedne osobe (donora) na drugu (primalac) kada su u pitanju solidni organi. Organi koji se mogu presaditi su srce, pluća, jetra, bubrezi, creva, pankreas, rožnjača.

"To je najhumaniji čin"

Mladen Todić iz udruženja "Zajedno za novi život" kaže za Kurir da će ove izmene uticati na građane da više veruju zdravstvenom sistemu i tranplantacionom programu u Srbiji.

- Verujem da će se povećati broj donora, ali moramo svi da radimo na otklanjanju predrasuda, strahova, podizanju svesti i promovisanju doniranja organa, jer je to najhumaniji čin. Ovo je pravi trenutak da se krene sa nacionalnom kampanjom koju bi pokrenulo Ministarstvo zdravlja sa pacijentima, strukom, građanima, javnim ličnostima, uz podršku medija i aktivniju podršku Srpske pravoslavne crkve. Svuda u svetu bez obzira da li neko ima donorsku karticu ili ne, pita porodicu za saglasnost, u nekim zemljama doniraju organe u velikom broju jer je svest građana na visokom nivou.

ČINJENICE - U Srbiji oko 1.700 ljudi čeka transplantaciju, uključujući i decu - Tokom 2024. godine obavljeno je 30 kadaveričnih transplantacija organa (17 bubrega, sedan srca i šest jetra), kao i transplantacija 14 rožnjača - Tokom 2025. obavljeno je 63 kadaveričnih transplantacija organa (34 bubrega, 17 srca i 12 jetri), kao i transplantacije 39 rožnjača - Od početka 2026. godine zahvaljujući donorima transplantirano je 29 bubrega, četiri jetre, devet srca, jedna pluća - Tokom ove godine obavljeno je 43 kadaveričnih transplantacija organa, kao i 22 transplantacija rožnjača - Trinaest porodica je odbilo da daju saglasnost da se organi preminulog člana doniraju - Broj transplantiranih pacijenata - 65 *izvor: Ministarstvo zdravlja