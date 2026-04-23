Deca sa bubrežnom slabošću u Srbiji često godinama čekaju na transplantaciju, dok im dijaliza predstavlja jedinu privremenu pomoć. U Dečjoj klinici u Tiršovoj nastavljen je pozitivan trend transplantacija, a dr Vladimir Radlović naglašava da je cilj da se deci omogući da period života, koji bi trebalo da bude najbezbrižniji, provedu bez velikih razlika u odnosu na vršnjake.

U Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj prošle nedelje obavljena je još jedna transplantacija bubrega sa preminulog donora, peta od početka godine. Lekari ističu da je reč o ohrabrujućem trendu, ali podsećaju da je za nastavak uspešnog programa transplantacije ključna podrška porodica donora.

Dečija bolnica u Tiršovoj Foto: Zorana Jevtić

U Tiršovoj šest transplantacija od početka godine

Hirurg i načelnik Odeljenja Centra za urologiju Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj dr Vladimir Radlović kaže da je pacijent dobro i da je zahvat protekao bez komplikacija.

- Uradili smo prošle nedelje transplantaciju. To nam je peta po redu u ovoj godini od preminulih donora i radili smo jednu od živog srodnog donora. Bogu hvala, sve je dobro prošlo - naveo je Radlović dodajući da rezultati ulivaju optimizam i da se u Tiršovoj nadaju da će se nastaviti tako uspešan rad i saradnja sa drugim ustanovama u Srbiji.

Dečja klinika u Tiršovoj je jedina ustanova u zemlji u kojoj se rade transplantacije bubrega kod dece, ali i mesto gde se mališani leče dijalizom, često godinama, čekajući na odgovarajući organ.

- Najviše nas inspiriše da omogućimo toj deci da svoj najproduktivniji period života, koji bi trebalo da bude i najbezbrižniji, provedu bez velikih razlika u odnosu na svoje vršnjake - naglašava Radlović.

Prema njegovim rečima, dijaliza je samo privremeno rešenje.

- Bubrežna slabost zahteva zamenu bubrežne funkcije gde su dijaliza, vidovi dijalize samo su premošćavanje do transplantacije. Transplantacija se smatra jedinim ultimativnim rešenjem - objašnjava doktor.

Transplantacija - složen timski rad

Sam proces transplantacije je složen i zahteva koordinaciju velikog broja stručnjaka.

- Učestvuju tri hirurga, dva anesteziologa, srednji medicinski kadar, znači njih dvoje ili troje i bolničar. To je nekih desetak ljudi koji su uvek uključeni u proces transplantacije - precizirao je dr Radlović.

Intervencija može da traje od tri do šest sati, dok pripreme traju dugo zbog neophodnih analiza i izbora najboljeg primaoca.

- Mi smo u suštini uvek spremni za takav jedan poziv. Do sada nismo odbili nijedan organ od početka godine, tako da sve su dobro prošle i opravdali smo poverenje rodbine donora - ističe Radlović.

Ipak, ključni korak ostaje odluka porodica u najtežem trenutku. Od početka godine 15 porodica pristalo je na doniranje organa,čime je spaseno ili produženo 65 života. Urađeno je 29 transplantacija bubrega, presađeno je devet srca, četiri jetre. Prvi put u Srbiji nedavno je urađena i transplantacija pluća i transplantirane su i 22 rožnjače. Istovremeno, 13 porodica reklo je "ne".

Kurir.rs/ RTS