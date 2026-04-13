Samo šest dana nakon rođenja sina saznao je za dijagnozu teškog plućnog oboljenja, godinama se borio dok je bolest postepeno napredovala. Danas, šest godina kasnije, koliko ima i njegov sin, pacijent (42) dobio je nova pluća u Srbiji i šansu za novi početak!

Hirurzi Klinike za grudnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije napravili su veliki poduhvat - prvi put je u Srbiji urađena transplantacija pluća.

Direktorka Klinike za grudnu hirurgiju prof. dr Maja Ercegovac objasnila je za Kurir da je reč o izuzetno kompleksnom i dugotrajnom procesu, koji prevazilazi sam operativni zahvat.

Sistematske pripreme

- Ovaj zahvat je plod dugog rada i sistematskih priprema. To je prilično dug proces, nije u pitanju samo transplantacija kao operacija već čitav sistem koji mora da se izgradi da bi sve bilo uspešno. Podrazumeva temeljnu pripremu pacijenata, njihovo praćenje dok čekaju transplantaciju, rad sa njima, kao i postoperativni tok. Transplantacija pluća je program od nacionalnog interesa, za koji UKCS kao vrhunska zdravstvena ustanova u zemlji poseduje stručne i kadrovske kapacitete, opremu i infrastrukturu - istakla je profesorka Ercegovac.

Operacija, koja je trajala oko osam sati, izvedena je 6. aprila Foto: RTS Printscreen

Uz podršku Ministarstva zdravlja, prva transplantacija pluća u Srbiji obavljena je u saradnji sa timom Medicinskog univerziteta u Beču, a ovaj zahvat je plod dugog rada i sistematskih priprema.

- Beč je dosad pokrenuo više programa u regionu srednje i jugoistočne Evrope, a sada je podržao i naš. Saradnja je uspostavljena sa profesorom Valterom Klepetkom i nastavljena sa prof. Đerdom Langom, kao i sadašnjim šefom odeljenja torakalne hirurgije prof. Klemensom Ajgnerom i timom torakalnih hirurga, transplantacionim pulmologom, kao i sa lekarima odeljenja kardiotorakalne i vaskularne anestezije Medicinskog univerziteta u Beču. Naše pacijente će pripremati, operisati i pratiti timovi sastavljeni od hirurga, anesteziologa i pulmologa iz obe ustanove, po postojećim svetskim protokolima - naglasila je naša sagovornica.

Operacija trajala osam sati

Operacija, koja je trajala oko osam sati, izvedena je 6. aprila u večernjim satima u saradnji Klinike za grudnu hirurgiju, Centra za anesteziju i reanimaciju UKC Srbije i njihovim kolegama iz Beča.

- U pitanju je jedno od plućnih oboljenja koje se nalazi na listi indikacija za transplantaciju pluća. Pacijent se trenutno oporavlja zadovoljavajuće, ali je pred njim dug put. Potrebno je da prođe nekoliko nedelja kako bismo mogli da razmišljamo o nastavku lečenja kod kuće - naglasila je prof. Ercegovac.

Program je pokrenut, pacijenti se već nalaze na listi čekanja, dok će dalji tok zavisiti od dostupnosti donorskih organa. Kada je reč o transplantaciji pluća, proces je kompleksniji u poređenju sa drugim vrstama transplantacija.

- Nastavljamo dalje, a dinamika će, kao i kod svih transplantacija, zavisiti od raspoloživih pluća donora - zaključila je ona.

Dr Slaviša Baščarević Foto: RTS Printscreen

Dr Slaviša Baščarević, koji je boravio šest meseci na usavršavanju u Beču, opisuje poduhvat kao veliki iskorak srpskog zdravstva.

- Čitav tim je radio kao celina. Ovo je veoma komplikovana, višečasovna operacija. Svako je znao svoju ulogu, sa vrhunskim stručnjacima grudne hirurgije na čelu, zatim anesteziologije, pulmologije i ostatkom medicinskog osoblja. Ključ svega su koordinacija, posvećenost i preciznost - rekao je dr Baščarević za RTS.

Najčešće indikacije za transplantaciju pluća - idiopatska plućna fibroza (IPF) - cistična fibroza - HOBP / KOPB (teški emfizem) - emfizem zbog nedostatka alfa-1 antitripsina - primarna plućna arterijska hipertenzija * Ovo su najčešće indikacije za transplantaciju pluća, ali svaki pacijent se razmatra individualno i ne znači da će svi biti kandidati za transplantaciju.

Dr Marko Popović Foto: Printscreen RTS

Dr Marko Popović, koji je uzimao pluća od donora, naveo je za RTS da, iako sama operacija traje više sati, njoj prethodi višednevna priprema od momenta kada se sazna da postoji donor do samog momenta vađenja pluća.

- Pozitivna trema je bila ogromna kada smo prihvatili organ i kada smo shvatili da ćemo spasti jedan život.