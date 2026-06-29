Slušaj vest

Toplotni talas koji je zahvatio Evropu preti da obori sve dosadašnje rekorde! Upozorenja zbog ekstremnih vrućina na snazi su u čak 23 evropske zemlje, dok je u pet država proglašen najviši, crveni stepen opasnosti.

Koliko će se dugo zadržati ove vrućine i kada nam stiže osveženje? Odgovore na ova pitanja dao je meteorolog Nedeljko Todorović.

- Jesu u pitanju ekstremne temperature i podaci govore tome u prilog, ali ovo nije prvi put. Sličnih situacija bilo je i u prethodnim decenijama. Reč je o redovnoj pojavi, s tim što se ne javlja svake godine, već jednom u 10 do 15 godina - istakao je Todorović i objasnio kada se pali crveni alarm:

- Ako je crveni meteoalarm na snazi u većini zemalja, na primer u Srbiji, to znači da temperature prelaze temperaturu ljudskog tela, tačnije oko 38 stepeni. U drugim državama je slična situacija.

To je ozbiljno upozorenje na opasnost od visokih temperatura koje utiču na ljudski organizam. Takođe, njihovo duže trajanje stvara uslove za sušenje biljnog pokrivača, što direktno povećava i rizik od izbijanja požara - kazao je na televiziji K1.

Foto: Shutterstock, LUIS TEJIDO/EFE, DAVID ARJONA/EFE, Tolga Akmen/EPA, YOAN VALAT/EPA

Šta diktira ovako ekstremne vremenske prilike

Todorović je detaljno objasnio i meteorološki fenomen koji diktira ovakve vremenske prilike, naglasivši ključnu ulogu ciklona u razbijanju toplotnog talasa.

- Kada cikloni okruže taj sistem vazduha sa visokim pritiskom, formira se oblik koji podseća na grčko slovo Omega. Tada se cikloni sa Atlantika šire na Veliku Britaniju, Italiju i Francusku, nešto manje na Španiju, i tako potiskuju to polje visokog pritiska. Međutim, cikloni su pokretljivi. Kada god kod nas bude zabeležen osetniji porast temperature, od 27. juna pa do kraja meseca, istovremeno će u zapadnoj Evropi uticaj ciklona biti izraženiji, pa će oni potisnuti tu toplu vazdušnu masu i doneti osveženje.

Zanimljivo je da će kod nas osveženje koje sledi od 1. ili 2. jula biti slabije izraženo nego u zapadnoj Evropi. Tamo će pad maksimalnih temperatura biti drastičniji, čak i do 15 stepeni, dok će kod nas temperatura biti niža za svega tri do pet stepeni. U svakom slučaju, bez ciklona nema ni pomeranja polja visokog pritiska - kazao je Todorović.

Foto: Shutterstock, Profimedia, Zorana Jevtić

Pored trenutnog toplotnog talasa, poznati meteorolog se osvrnuo i na dugoročnije prognoze, otkrivši šta nas tačno čeka tokom jula i da li nam se ponavlja scenario iz prethodnih godina.

Prognoza za jul

- Teško je unapred precizno odrediti kakvo nas vreme očekuje, jer su prognoze u detaljima pouzdane za period od pet do sedam dana. Jun se završava ekstremno toplim vremenom, a ovaj mesec je generalno bio natprosečan - topliji za oko tri stepena u odnosu na stogodišnji prosek. Ipak, prošlogodišnji jun je bio za čak pet stepeni topliji od ovogodišnjeg.

Ako uzmemo u obzir projekcije da će jul i avgust biti natprosečno topli, možemo očekivati da će nam srednja letnja temperatura, upravo zbog manje toplog juna biti nešto niža u odnosu na prošlo i pretprošlo leto.

Biće toplotnih talasa Foto: Jakov Milošević, Marko Karović, Zorana Jevtić, Shutterstock

- Daleko je kraj leta i nezahvalno je tvrditi šta će tačno biti u julu i avgustu. Međutim, sudeći prema osveženju koje nam stiže 30. juna uveče, kao i 1. i 2. jula, u prvoj polovini meseca će ekstremne vrućine malo popustiti. Temperature će se kretati uglavnom između 30 i 35 stepeni, što je primetno prijatnije u odnosu na samu završnicu juna. Zato je temperatura za ceo jul još uvek pod znakom pitanja, ostaje da vidimo da li će biti na nivou prošlogodišnje ili će ipak biti nešto niža - zaključio je Todorović.