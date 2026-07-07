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Na društvenim mrežama pojavio se apel i upozorenje vozačima koji putuju preko Bosne i Hercegovine ka moru, nakon navodne neprijatne situacije na putu između Modriče i Doboja.

Jedna korisnica Fejsbuka upozorila je vozače o navodnoj prevari na relaciji između Modriče i Doboja, koje je izazvalo brojne reakcije putnika.

- Između Modriče i Doboja "operiše" čovek sa BMW-om. Stane pokraj puta i čeka da prođete pored njega. Ako čujete da nešto pukne, nikako ne stajte, optužiće vas da ste ga udarili u vozilo dok ste vozili i da ste mu razbili levi retrovizor (nema komplet staklo) - navela je jedna korisnica Fejsbuka.

Potom vozače koje nasednu navodi da ga prate do benzinske pumpe da se "dogovore".

"Na automobilu nije bilo oštećenja"

- Imala sam sreću da se tamo našao još jedan čovek s vozilom pa je rekao da ga ne pratim. Da na mom autu nema vidljivog oštećenja. Seli smo da popijemo kafu u obližnjem restoranu na terasi i videli tog čoveka sa razbijenim retrovizorom da je došao na parking. Produžio je čim je video da ne sedim sama za stolom - napisala je ona.

Kaže da joj je sumnjivo i to što ju je policajac na granici pitao gde joj je pratnja.

"Ovo je bilo kriminalno"

- Ne znam da li to ima ikakve veze, ali priča je skroz čudna. Nikada mi se ništa slično nije dogodilo, ovo je bilo kriminalno - dodala je.

Javljali su se korisnici koji su doživeli isto.

- Desilo mi se već tri puta, jednom taj u BMW-u, dva puta jedan dečko u Golfu. Desilo se to na auto-putu od Sarajeva prema Zenici. Uvek ista fora, više puta sam pisala objave o tome. Najgore u svemu tome je to što vas pritiskaju, guraju s puta, blicaju... Ne daj Bože da je neko lošiji vozač, pri toj brzini bi se moglo svašta desiti - napisala je jedna korisnica u komentarima i dodala:

- Jabuku bace na auto i to se baš lepo čuje. Taj s BMW-om ima tu foru s retrovizorom, samo je toliko glup pa kaže nekome ko vozi običan auto da mu je otkinuo retrovizor. Onaj u Golfu samo pogodi i onda krene za vama i kad stanete spusti prozor i kaže: "Šta je, šta bežiš, pa što to radiš? Što me udari onako?" Uglavnom, rade to već godinama. Stvarno moraš biti glup da im daš novac.