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Iako se mnogima čini praktičnim da jednostavno isključe električne uređaje iz struje kada ih ne koriste, kod pojedinih uređaja takva navika može izazvati neželjene posledice i uticati na njihov rad i dugovečnost.

Jedan od uređaja kod kojih se preporučuje oprez jeste štampač. Kada se pravilno isključi pomoću dugmeta za uključivanje, štampač završava svoj radni proces i priprema se za stanje mirovanja. Međutim, ako se direktno isključi iz struje, taj proces se naglo prekida, što može dovesti do nepotrebne potrošnje mastila i ponovnog pokretanja sistema, kao da uređaj dugo nije bio korišćen, prenosi Klix.ba.

Slična je situacija i sa internet ruterima. U savremenim domaćinstvima oni povezuju veliki broj uređaja i usluga, uključujući pametne kućne sisteme i telefonske linije. Njihovo isključivanje iz struje može izazvati probleme prilikom ponovnog uspostavljanja mreže, naročito ako su na njih povezani dodatni uređaji.

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Treću grupu čine moderni OLED televizori, koji koriste napredne procese osvežavanja piksela kako bi očuvali kvalitet slike. Naglo prekidanje napajanja može prekinuti te procese, što dugoročno može uticati na prikaz slike i performanse ekrana.