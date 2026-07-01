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Nakon tropskih dana koji su obeležili kraj juna, pred Srbijom je kratkotrajno osveženje uz pljuskove i grmljavinu, dok se u drugoj polovini jula ponovo očekuju veoma visoke temperature.

Danas se očekuje manji pad temperature, ali i dalje veoma toplo vreme, dok se od četvrtka prognoziraju dnevne temperature ispod 30 stepeni.

- U sredu se očekuje promena vremena pa su krajem dana i tokom noći ka četvrtku na severu i zapadu, a u četvrtak i u ostalim krajevima lokalno moguće i kratkotrajne vremenske nepogode praćene većom količinom padavina za kratko vreme, jakim i olujnim vetrom a ponegde i gradom - saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Foto: Petar Aleksić

U prognozi se navodi da će u sredu i četvrtak biti promenljivo oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom koji se u petak očekuju još samo na jugu i istoku Srbije.

- U sredu krajem dana i tokom noći ka četvrtku na severu i zapadu, a u četvrtak i u ostalim krajevima lokalno su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode praćene većom količinom padavina za kratko vreme, jakim i olujnim vetrom a ponegde i gradom. Od subote pretežno sunčano i umereno toplo - navodi se.

Vremenska prognoza za jul

Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom, navodi za Kurir da se ovaj toplotni talas završava prvog dana jula.

- Početkom jula očekuje nas promena vremena. Nešto svežiji vazduh sa Atlantika proći će kroz takozvana "bečka vrata" i već u sredu, 1. jula, počeće da utiče na vremenske prilike u našoj zemlji. Doći će do porasta nestabilnosti uz razvoj kumulonimbusa, što će doneti pljuskove, kišu, a lokalno može biti i vremenskih nepogoda. Očekuju se i pojačan vetar, grmljavina, kao i intenzivni grmljavinski pljuskovi. Promena će početi u sredu uveče u zapadnim i severozapadnim delovima zemlje, pri čemu će Vojvodina prva biti na udaru - ističe Ristić.

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U četvrtak se prognozira pretežno oblačno vreme.

Od 29. juna do 6. jula Foto: Printscreen

- Ponovo će biti pljuskova i kiše, a lokalno su moguće i nepogode. Očekuje se da će pasti između 20 i 30 litara kiše po metru kvadratnom. U petak će se zadržati promenljivo vreme, s tim što će padavine polako prestajati na severu Srbije, odnosno u Vojvodini, dok će u ostalim krajevima i dalje biti uslova za kišu i pljuskove. Maksimalne temperature će usled ove promene pasti za oko 10 stepeni, pa će se u četvrtak kretati između 26 i 30 stepeni. Velike su šanse da će sa ovim osveženjem prestati tropske noći, jer će temperatura pasti ispod 20 stepeni i iznositi oko 18-19 stepeni - kaže Ristić.

od 13. do 20. jula Foto: Printscreen

Temeljno provetravanje i hlađenje

Ovo osveženje, kako navodi Ristić, treba iskoristiti za temeljno provetravanje i hlađenje stanova kako bi se snizila temperatura životnog prostora i omogućila regeneracija organizma nakon vrelih dana koje smo ispratili sa temperaturama blizu 40 stepeni.

Od 20. do 27. jula Foto: Printscreen

- Tokom vikenda, 4. i 5. jula, doći će do stabilizacije vremena i manjeg porasta temperatura, ali će one ostati uglavnom oko 30 stepeni, u rasponu od 27 do 32 stepena. Ovakve temperature i stabilnije vreme bez velikih vrućina potrajaće sedam do deset dana, a tokom mnogih dana neće biti tropskih noći. Međutim, već početkom druge dekade jula temperatura će ponovo početi da raste. Sredinom meseca očekujemo da maksimalne vrednosti pređu 35 stepeni, čime ponovo ulazimo u toplu zonu sa narandžastim meteoalarmom. U trećoj dekadi jula predviđa se dodatno jačanje toplotnog talasa, pa ćemo verovatno biti pod crvenim alarmom sa temperaturama koje bi mogle prelaziti 40 stepeni. Postoje velike šanse da maksimalne temperature nekoliko dana budu između 40 i 45 stepeni, što bi bila razlika od oko 5 stepeni u odnosu na toplotni talas iz juna - istakao je Ristić.

Foto: Jakov Milošević

Naredni toplotni talas biće jači

On naglašava da toplotni talas u trećoj dekadi jula sigurno neće biti slabiji od onog u junu.

- U najmanju ruku biće sličan, ali trenutno modeli ukazuju na to da je velika verovatnoća da će biti i jači. Putanja ovog talasa je slična prethodnom, jer će se toplotna kupola ponovo formirati iznad zapadne Evrope, a zatim se postepeno širiti i zadržati nad Balkanom duže nego tokom juna. Dok je u junu toplotna kupola nad zapadnom Evropom bila prisutna desetak dana, u julu će toliko vremena provesti upravo nad Balkanom. Najverovatnije će najtopliji dan biti oko 24. jula, što će označiti vrhunac najjačeg toplotnog talasa i najtoplije dane u ovoj godini. Sledeći toplotni talas, koji se predviđa za sredinu avgusta, biće nešto slabijeg intenziteta - rekao je Ristić.