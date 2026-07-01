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Visoke letnje temperature ne predstavljaju opasnost samo za ljude, vreo asfalt može za svega nekoliko sekundi da izazove ozbiljne opekotine na šapama pasa, zbog čega stručnjaci apeluju na vlasnike da budu posebno oprezni.

Tokom letnjih dana asfalt se zagreva mnogo više nego što mislimo.

- Dok je temperatura vazduha prijatnih 27 stepeni, temperatura asfalta može da pređe 50 stepeni, a pri još višim temperaturama vazduha dostiže i preko 60 stepeni. Takva površina može da izazove ozbiljne opekotine na šapama za svega nekoliko sekundi - navodi se u Instagram objavi Udruženja "Pit".

Pre nego što izvedete psa u šetnju, uradite jednostavan test.

- Prislonite nadlanicu na asfalt i zadržite je 5 sekundi. Ako vam je prevruće i ne možete da izdržite - isto je i vašem psu. Njegove šape su mnogo osetljivije nego što većina ljudi misli. Tokom velikih vrućina: Šetajte rano ujutru ili kasno uveče. Birajte hlad, travu, zemljane ili šumske staze umesto asfalta i betona. Uvek ponesite svežu vodu i pravite češće pauze. Izbegavajte duge šetnje tokom najtoplijeg dela dana, između 10 i 18 časova - navodi se u objavi i dodaje:

- Naša obaveza je da zaštitimo one koji ne mogu da nam kažu da ih boli. Jedan trenutak pažnje može sprečiti ozbiljne povrede i sačuvati zdravlje vašeg ljubimca.