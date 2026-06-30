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Tokom same završnice festivala Belgrade Music Week na Ušću, došlo je do plasiranja netačnih i neproverenih informacija, što je dovelo do uznemirenja publike u prvim redovima, saopštio je organizator festivala.

Sky music sada se oglasio novim saopštenjem nakon što je MUP i službe Hitne pomoći zvanično potvrdile da je festival prošao bez incidenata te da je širenje netačne i lažne informacije izazvalo paniku na festivalu.

- Kao festival koji okuplja desetine hiljada mladih ljudi, u potpunosti razumemo zabrinutost javnosti, roditelja i naših posetilaca povodom informacija koje su preplavile društvene mreže tokom i nakon poslednjeg nastupa završne večeri na Ušću. Obraćamo se javnosti sa željom da hronološki i transparentno pojasnimo šta se tačno dogodilo, kako bismo otklonili svaku sumnju i prekinuli širenje

panike i spekulacija koje nemaju veze sa istinom - počinju u zvaničnom saopštenju i nastavljaju:

- Tokom same završnice programa poslednjeg festivalskog dana, među posetiocima je plasirana informacija da se u fan pitu nalazi osoba sa hladnim oružjem. Organizacioni tim festivala je, u saradnji sa službama obezbeđenja i dežurnim snagama policije, odmah detaljno proverio teren i utvrdio da je informacija lažna. Međutim, oko sat vremena nakon toga, unutar fan pita došlo je do samo jedne,

izolovane verbalne i fizičke razmirice između nekoliko posetilaca. Kako bi sprečila eskalaciju, Interventna jedinica policije je reagovala brzo i profesionalno, te privela lica koja su učestvovala u incidentu.

1/12 Vidi galeriju Music week Foto: Anja Filipovic, Live Production

- Zbog prethodno raširenih glasina, ova pravovremena reakcija policije pogrešno je protumačena među delom publike, što je izazvalo uznemirenje i nagli odlazak posetilaca sa festivalskog prostora. Od tog trenutka na društvenim mrežama krenule su da kruže ekstremne dezinformacije - od toga da ima teško povređenih, pa sve do fabrikovanih navoda o smrtnim ishodima. Festival je, na osnovu izveštaja službe obezbeđenja festivala, dežurne snage policijskih službi, kao i ekipe Hitne pomoći angažovanih na terenu odmah iste večeri demantovao da je bilo incidenata tog tipa. Tim povodom zvanično su se oglasili i Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) i službe Hitne pomoći, koji su negirali navode da je na završnici Belgrade Music Week-a na Ušću više osoba povređeno.

U saopštenju se dalje navodi:

- Povodom ovog slučaja, Posebno odeljenje za visokotehnološki kriminal (VTK) Višeg javnog tužilaštva

odmah je pokrenulo postupak, a nadležni organi su već priveli jedno lice zbog širenja panike i lažnih informacija na društvenim mrežama.

Iako su teže posledice na samom terenu izbegnute zahvaljujući brzoj i pribranoj reakciji svih angažovanih službi, kao organizatori festivala naglašavamo da je ovakvo neodgovorno ponašanje onih koji kreiraju lažne informacije moglo da dovede do većih posledica.

- Podsećamo, bezbednost i zdravlje naših posetilaca su nam apsolutni i beskompromisni prioritet. Zato upućujemo najoštriji apel celokupnoj javnosti, korisnicima društvenih mreža i pojedincima koji olako plasiraju neproverene informacije, da shvate težinu svojih postupaka i pokažu maksimalnu odgovornost. Digitalni prostor ne sme biti poligon za senzacionalizam koji direktno ugrožava stvarnu bezbednost i unosi nemir među mlade ljude, njihove roditelje i celokupnu javnost.