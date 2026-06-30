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Član Fejsbuk grupe "Opština Risan" zabeležio je nesvakidašnji, opasan prizor na crnogorskom primorju, fotografisao je ribu lav, izuzetno otrovnu vrstu.

Riba lav je predator koji se najčešće zadržava uz stenovito morsko dno, a prepoznatljiva je po otrovnim bodljama čiji ubod može da izazove jake bolove koji traju danima, grčenje mišića, pojačano znojenje, probleme s disanjem.

Na objavu u pomenutoj Fejsbuk grupi mnogi su zbog toga reagovali sa strahom.

Ljudi u strahu

"Uskoro ćemo se kupati u ronilačkim odelima jer je i zračenje štetno ili praviti bazene uz obalu", "Jako je lepa, ali izuzetno opasna", "Kuku, mnogi znaju da je otrovna", glase samo neki od komentara ispod objave.

Ukoliko vas ubode riba lav, savetuje se da zahvaćeno mesto odmah potopite u toplu vodu, a potom što pre potražite lekarsku pomoć.

Prirodno stanište ribe lav je Indijski okean i Crveno more, ali se dešava da u Mediteran stignu kroz Sueski kanal.

Otrovne ribe viđene i u Grčkoj

Podsećamo, ovih dana su otrovne ribe glavna tema i u Grčkoj u kojoj riba zec izazaiva posebnu zabrinutost.

Nedavno je na poznatoj plaži u Pefkohoriju na Halkidikiju zabeležen je incident u kojem je, prema navodima, riba-zec (lagokefalos) napala jednu kupačicu i ugrizla je za skočni zglob dok je ulazila u more.

Kurir/ b92