Paklena konkurencija za upis u beogradske gimnazije: Za XIV je trebalo neverovatnih 96,05, a evo gde je bilo najlakše upasti!
Ovogodišnji pragovi za upis u beogradske gimnazije pokazuju da je konkurencija bila izuzetno velika, te da je za pojedine škole bilo potrebno i više od 96 bodova.
Ove godine najviše bodova je bilo potrebno za prirodno-matematički smer Četrnaeste beogradske gimnazije - 96,05 bodova.
Za opšti smer Desete beogradske gimnazije bilo je potrebno ostvariti minimum 95,2. Sledeći na listi je prirodno-matematički smer Treće beogradske gimnazije sa 95,1 boda, prirodno-matematički smer Devete beogradske gimnazije sa 94,65 bodova i prirodno-matematički smer Četrvrte beogradske gimnazije sa 93,9 bodova neophodna za upis.
Na samom vrhu liste nalazi se Četrnaesta gimnazija, dok su odmah iza Deseta i Treća. Visoke pragove beleže i Deveta i Četvrta, dok se u srednjem opsegu nalaze Prva, Šesta i Trinaesta gimnazija.
Niži pragovi, ali i dalje relativno visoki, zabeleženi su u Zemunskoj, Petoj, Osmoj, Sedmoj i Dvanaestoj gimnaziji.
Prag za upis u beogradske gimnazije:
Četrnaesta - prirodni - 96.05
Deseta - opšti - 95.2
Treća - prirodni - 95.1
Deveta - prirodni - 94.65
Četvrta - prirodni - 93.9
Četrnaesta - društveni - 93.65
Treća - društveni - 93.55
Deveta - društveni - 93.47
Prva - prirodni - 92.8
Šesta - prirodni - 92.27
Četvrta - društveni - 91.93
Sveti Sava - prirodni - 91.86
Prva - društveni - 91.8
Šesta - društveni - 91.72
Sveti Sava - društveni - 91.6
Trinaesta - prirodni - 91.4
Trinaesta - društveni - 90.64
Zemunska - prirodni - 89.79
Peta - prirodni - 89.56
Peta - društveni - 89.29
Patrijarh Pavle - prirodni - 89.01
Zemunska - društveni - 88.84
Osma - društveni - 88.46
Patrijarh Pavle - društveni - 88.22
Osma - prirodni - 87.8
Dvanaesta - opšti - 87.14
Sedma - društveni - 86.48
Sedma - prirodni - 85.67