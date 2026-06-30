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Ovogodišnji pragovi za upis u beogradske gimnazije pokazuju da je konkurencija bila izuzetno velika, te da je za pojedine škole bilo potrebno i više od 96 bodova.

Ove godine najviše bodova je bilo potrebno za prirodno-matematički smer Četrnaeste beogradske gimnazije - 96,05 bodova.

Za opšti smer Desete beogradske gimnazije bilo je potrebno ostvariti minimum 95,2. Sledeći na listi je prirodno-matematički smer Treće beogradske gimnazije sa 95,1 boda, prirodno-matematički smer Devete beogradske gimnazije sa 94,65 bodova i prirodno-matematički smer Četrvrte beogradske gimnazije sa 93,9 bodova neophodna za upis.

Na samom vrhu liste nalazi se Četrnaesta gimnazija, dok su odmah iza Deseta i Treća. Visoke pragove beleže i Deveta i Četvrta, dok se u srednjem opsegu nalaze Prva, Šesta i Trinaesta gimnazija.

Niži pragovi, ali i dalje relativno visoki, zabeleženi su u Zemunskoj, Petoj, Osmoj, Sedmoj i Dvanaestoj gimnaziji.

Prag za upis u beogradske gimnazije:

Četrnaesta - prirodni - 96.05

Deseta - opšti - 95.2

Treća - prirodni - 95.1

Deveta - prirodni - 94.65

Četvrta - prirodni - 93.9

Četrnaesta - društveni - 93.65

Treća - društveni - 93.55

Deveta - društveni - 93.47

Prva - prirodni - 92.8

Šesta - prirodni - 92.27

Četvrta - društveni - 91.93

Sveti Sava - prirodni - 91.86

Prva - društveni - 91.8

Šesta - društveni - 91.72

Sveti Sava - društveni - 91.6

Trinaesta - prirodni - 91.4

Trinaesta - društveni - 90.64

Zemunska - prirodni - 89.79

Peta - prirodni - 89.56

Peta - društveni - 89.29

Patrijarh Pavle - prirodni - 89.01

Zemunska - društveni - 88.84

Osma - društveni - 88.46

Patrijarh Pavle - društveni - 88.22

Osma - prirodni - 87.8

Dvanaesta - opšti - 87.14

Sedma - društveni - 86.48

Sedma - prirodni - 85.67