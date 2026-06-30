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U grupi Grčka Info pojavila se jedna predivna, emotivna objava koja vraća veru u ljude. Jedna majka poželela je da javno uputi najdublju zahvalnost nepoznatim ljudima u Grčkoj koji su njenoj porodici pokazali šta zaista znače humanost, profesionalnost i iskrena briga za druge.

Sve je počelo kada je njihovoj bebi iznenada pozlilo u automobilu. Nakon što se dečak jako ispovraćao, roditelji su bili prinuđeni da se zaustave na veoma nezgodnom i opasnom delu puta kako bi ga presvukli i umili. Međutim, prava drama je tek tada počela.

Beba je bila toliko preplašena da je bilo apsolutno nemoguće vratiti je u auto-sedište. Dečak je počeo neutešno da plače, vrišti i da se zacenjuje, a roditelji su se našli u agoniji na nebezbednom mestu, nemoćni da smire sopstveno dete.

U tom trenutku, posle svega nekoliko minuta, pored njih se zaustavio čovek iz službe za pomoć na putu. Svoje vozilo je parkirao tačno iza njihovog kako bi ih zaštitio od brzog saobraćaja, svestan koliko je taj deo puta rizičan za stajanje. Prišao im je i pitao kako može da pomogne i da li im je odmah potreban lekar.

Nakon skoro pola sata bezuspešnog pokušavanja roditelja da smire bebu i nastave put, ovaj divni čovek ih je zamolio da ga prate do naplatne rampe gde je bilo bezbedno da stanu, i odmah je pozvao hitnu pomoć.

Ekipa hitne pomoći je stigla neverovatno brzo. Majku i bebu su sanitetskim vozilom prevezli u bolnicu. Doktorka, sa kojom su uspele da se sporazumeju na bugarskom jeziku, pregledala je dečaka izuzetno detaljno. Videlo se da ne želi ništa da prepusti slučaju i pustila ih je da krenu tek kada je bila potpuno sigurna da je sa bebom sve u najboljem redu.

Na samom kraju, ova predivna doktorka, kako bi utešila preplašenog dečaka, poklonila mu je igračku koja je pripadala njenom sinu. Majka se u svojoj objavi sa suzama u očima prisetila tog momenta:

- Taj trenutak me je iskreno rasplakao, gde sam je od srca zagrlila i zahvalila na svemu - piše u grupi Grčka info.

Ova porodica upućuje zahvalnost od srca čoveku koji im je prvi pritekao u pomoć na putu, ekipi hitne pomoći i celom medicinskom timu bolnice koji je bio uz njih u tim teškim trenucima. Kako majka sama ističe, njihova ljubaznost, brzina, saosećanje i posvećenost ostavili su na njih neizbrisiv utisak.

U vremenu kada prečesto čujemo samo loše priče, ova majka je želela da podeli upravo jednu ovakvu - priču o ljudima koji su bez oklevanja pomogli strancima. Svoju zahvalnicu završila je rečima koje svima nama treba da budu podsetnik:

- U vremenu kada često čujemo samo loše priče, želim da podelim i jednu ovakvu - priču o ljudima koji su bez razmišljanja pomogli potpunim strancima. Hvala vam od srca. Ovo nikada nećemo zaboraviti.

Kurir/ Telegraf.rs