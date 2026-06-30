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Oluje su već počele da pogađaju pojedine delove Srbije, uz pljuskove, grmljavinu i jak vetar, dok zemlju nakon perioda veoma toplog vremena očekuje postepena promena vremenskih prilika.

Iako će sreda još proteći u znaku visokih temperatura, sa maksimalnim vrednostima od 31 do 35 stepeni, tokom dana će uslediti jačanje nestabilnosti. Meteorolozi najavljuju promenljivo oblačno vreme, lokalne pljuskove sa grmljavinom, a ponegde su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode.

Krajem dana naročito na severu i zapadu zemlje, očekuju se jači grmljavinski sistemi. U četvrtak će se nestabilno vreme proširiti i na ostale krajeve Srbije. Lokalno su moguće obilnije padavine u kratkom periodu, jak i olujni vetar, a ponegde i grad.

Od četvrtka stiže i osetnije osveženje, dok će se u petak padavine uglavnom zadržati na jugu i istoku zemlje.

Oluja već tuče po Srbiji

Loznica

Nevreme praćeno jakim vetrom, grmljavinom i kišom, koje je nešto pre 18 sati pogodilo loznički kraj naspravilo je štete po gradskim parkovima. Posledica su počupano lišće, odlomljene grane, a koliko je vetar bio jak svedoče dva oborena višemetarska stabla u Bulevaru Dositeja Obradovića.

Vetar je sa sve korenom izvalio iz tla dva velika stabla koja su pala na obližnji parking i ''pokrila'' nekoliko automobila. Koliko je stepen štete nije poznato, a nadležni treba da dođu i da ga utvrde. Loznica je tokom dana ''gorela'' na 36 stepeni, da bi nevreme naglo oborilo temperaturu, koja je pala za četrnaest stepeni, pa je u 19 časova bila tek 22. Uoči nevremena saopštenjem se oglasio Gradski štab za vanredne situacije koji je naveo da je prema najavama RHMZ i Upozorenja Sektora za vanredne situacije izdat narandžasti meteoalarm za 1. i 2. јul, jer se očekuju visoke temperature, iznad 35 stepeni, i kratkotrajni pljuskovi sa količinom padavina većom od 10 litara po metru kvadratnom u periodu do tri sata. Gradski štab će, navedeno je, u saradnji sa nadležnim stručno-operativnim timovima i poverenicima civilne zaštite konstantno pratiti stanje na teritoriji Loznice u cilju pravovremenog preduzimanja neophodnih preventivnih i operativnih mera zaštite i spasavanja.

1/4 Vidi galeriju Nevreme u Loznici Foto: Kurir.rs/T.Ilić

- Nadležne komunalne službe i subjekti od posebnog značaja stavljeni su u stanje pripravnosti kako bi se pravovremeni angažovali u slučaju potrebe. Takođe kapaciteti za snabdevanje pijaćom vodom su stavljeni na raspolaganje i u slučaju potrebe biće distribuirani na ugroženo područje radi obezbeđivanja vodosnabdevanja građana. Štab apeluje na građane da prate zvanična obaveštenja i preporuke nadležnih službi za postupanje u predstojećem periodu – stoji u saopštenju.

Zbog najavljenih padavina za predstojeći period moguća je pojava bujičnih poplava, problemi u saobraćaju i transportu, pa Gradski štab upozorova građane da budu oprezni, prate obaveštenja nadležnih službi kako bi zaštitili svoje živote i imovinu. Iznenadnoj kiši obradovali su se najviše poljoprivrednici koji kažu da je у ovako vrelim danima svaka kap dragocena и nadaju se da će se prognoza obistiniti i da će и narednih dana biti padavina, ali bez vremenskih nepogoda.

Čačanski krajevi

Ljubovija

Beograd

Olujno nevreme koje je danas popodne zahvatilo južni Banat stiglo je do Borče i napravilo haos u naselju.

"Samo smo začuli huk, prašina se digla, a onda se začula i lomljava. Skočili smo da zatvorimo prozore", kazali su meštani Borče, a prenosi Telegraf.

Stabilizacija vremena očekuje se od subote. Preovlađivaće pretežno sunčano vreme uz umereno tople temperature, znatno prijatnije u odnosu na prethodni vreli period.