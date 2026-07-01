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Od danas se primenjuju kazne za sve vlasnike, odnosno korisnike vozila četvrte kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski, upotrebom TAG uređaja.

Obaveza korišćenja TAG uređaja za teretna vozila stupila je na snagu 1. januara ove godine, u skladu sa Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara (član 198, stav 13).

Preduzeće "Putevi Srbije" ranije je saopštilo da je donelo odluku da odloži punu primenu zakonskih odredaba kako bi se obezbedio prelazni period i tehnička podrška za sve korisnike, prenosi RTS pisanje Tanjuga.

Novčane kazne

Za nepoštovanje zakona predviđene su novčane kazne od 500.000 do 2.000.000 dinara za pravna lica, kao i od 10.000 do 100.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu.

Takođe, predviđene su kazne od 10.000 do 500.000 dinara za preduzetnike, kao i od 5.000 do 50.000 dinara za fizička lica.

"Putevi Srbije" su ranije saopštili da je jedini redovan način plaćanja putarine za vozila četvrte kategorije, u bezbarijernom (MLFF) sistemu naplate putarine koji funkcioniše na deonici Obilaznice oko Beograda, upotreba TAG uređaja registrovanog na veb-platformi Toll4All.

Račun za naknadnu naplatu putarine

Naveli su i da će svima koji putarinu na Obilaznici oko Beograda ne plate putem TAG uređaja registrovanog na platformi Toll4All, već koriste pripejd ili postpejd TAG uređaj, biti ispostavljen račun za naknadnu naplatu putarine sa uračunatim dodatnim troškovima vanrednog postupka.

Dodatne informacije i tehnička podrška dostupne su putem Korisničkog centra "Puteva Srbije", kao i preko platforme Toll4All.

Kurir/ RTS