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Prema preliminarnim podacima, meteorološka opservatorija na Vračaru u Beogradu je 29. juna zabeležila temperaturu od 38,9 stepeni.

U pitanju je najviša temperatura ikada zabeležena u junu u Beogradu - odnosno, u gotovo 140 godina koliko se na ovom mestu prate vremenski uslovi.

Junski rekord nije bio oboren samo u Beogradu. Kako pokazuju preliminarni podaci, najtopliji junski dani bili su zabeleženi u više mesta u Vojvodini - na Paliću, u Kikindi, Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici - kao i u Loznici i Velikom Gradištu. U Kikindi su temperature prešle 40 stepeni.

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Iako je Beograd šampion po pitanju vrelih noći, temperatura u prestonici retko kada prelazi 40 stepeni: manje od 20 puta od kad postoje merenja, od čega je čak četiri puta bilo tokom rekordnog toplotnog talasa iz jula 2007. godine.

Ali kao što možemo da vidimo, takva pojava nam je sve bliža i verovatnija. Koliko će ovaj 29. jun držati svoju "titulu"?

Najtopliji junski dan u istoriji Beograda bio je 24. jun 2021. godine, koji je svoj rekord držao nešto preko pet godina.

Toplotni talas
Toplotni talas Foto: Zorana Jevtić

Ali pre njega, rekorder je bio 18. jun 1918. godine, kada je u Beogradu, još uvek pod okupacijom Austrougarske, bilo izmereno 38 stepeni - on je svoju titulu držao duže od 100 godina.

Ovi podaci pokazuju da se rekordi visokih temperatura, kao i rekordi pojave, dužine i intenziteta toplotnih talasa sve češće obaraju, i sve kraće traju.

Krivac su klimatske promene, koje su prethodne nedelje doprinele da se rekordi obore ne samo u Srbiji, već i širom Evrope, i to znatno dramatičnije.

Kurir/ Klima101

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